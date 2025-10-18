УКР
1 287 9

Аварійні відключення світла застосували в низці областей

відключення,світло

Ввечері суботи, 18 жовтня, в низці областей України застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго, інформує Цензор.НЕТ.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення",- сказано в повідомленні.

Окрім цього, екстрені відключення світла застосовані у Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

У Чернігівській області діють графіки відключення світла.

Нагадаємо, що вранці 18 жовтня на території Сумщини було запроваджено графіки аварійних відключень.

Автор: 

електроенергія (6467) Укренерго (2783) відключення світла (1173)
слава нашому свєточу зєлєнськаму! твой лік святой нам свєтіт і грєєт нас! а скумбрія корміт!
18.10.2025 18:38 Відповісти
👏коте на фото ото - щоб ми піймали мімімі?))
18.10.2025 19:06 Відповісти
ми тільки облизня від дурника зеленського можемо спіймати.
18.10.2025 19:08 Відповісти
18.10.2025 18:44 Відповісти
як тіки народ захвилюється і почне критикувати вонючу фсбешну саунну підстилку - почнеться массове тотальне відключення світла.щоб не *******.
18.10.2025 18:46 Відповісти
На параші не?
18.10.2025 18:50 Відповісти
Слава Ze! Слава Ze! Слава Ze!
Так, ******** чи ні?
18.10.2025 18:54 Відповісти
А где горящие силовые подстанции дальнего Подмосковья?
18.10.2025 19:17 Відповісти
 
 