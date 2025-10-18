Аварійні відключення світла застосували в низці областей

Ввечері суботи, 18 жовтня, в низці областей України застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго, інформує Цензор.НЕТ.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення",- сказано в повідомленні.

Окрім цього, екстрені відключення світла застосовані у Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

У Чернігівській області діють графіки відключення світла.

Нагадаємо, що вранці 18 жовтня на території Сумщини було запроваджено графіки аварійних відключень.

