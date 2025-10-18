На фронте произошло 116 боевых столкновений, из них 39 - на Покровском направлении, где ВСУ обезвредили 83 оккупанта, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 18 октября

Обстрелы территории Украины

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 2734 дрона-камикадзе и осуществили 3836 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили три штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Песчаного. Шесть из восьми атак отразили украинские воины, продолжается еще два боестолкновения.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир и Заречное.

Семь вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении девять раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки и Русина Яра, украинские защитники отразили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка. В пяти локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, десять БПЛА, антенну управления и пункт управления БПЛА; также поражено семь укрытий для личного состава и два пункта управления БПЛА врага.

На Александровском направлении агрессор 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

Обстановка на юге

Отмечается, что на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях особых изменений не произошло.