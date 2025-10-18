На фронті відбулося 116 боєзіткнень, із них 39 - на Покровському напрямку, де знешкоджено 83 окупанти, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог виявляє на покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни, триває ще два боєзіткнення.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир та Зарічне.

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку дев’ять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, десять БпЛА, антену управління та пункт управління БпЛА; також уражено сім укриттів для особового складу та два пункти управління БпЛА ворога.

На Олександрівському напрямку агресор 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

Обстановка на півдні

Зазначається, що Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

У Генштабі додали, що на решті напрямків особливих змін не відбулося.