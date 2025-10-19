На фронте произошло 76 боестолкновений. Наиболее - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 76 боевых столкновений. Активнее всего войска РФ атакуют на Покровском и Константиновском направлениях, там произошло 26 и 15 штурмовых действий врага.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 19 октября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Старая Гута, Бобылевка, Нововасильевка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, противник нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в направлении Двуречанского и Бологовки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Песчаное.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила одну атаку вблизи населенного пункта Дробышево, бой продолжается.

Одну вражескую атаку отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 15 штурмовых действий в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Сичневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну неудачную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни, бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без изменений.

