На фронте за сутки 223 боестолкновения. 47 вражеских штурмов отражено на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, на фронте было зафиксировано 223 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 193 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6343 дроны-камикадзе и осуществили 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сподобовка, Лозовая Харьковской области; Долинка, Степногорск Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русина Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Червоный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

