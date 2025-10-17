Генштаб подтвердил сбивание Россией собственного Су-30СМ во время отражения атаки дронов в Крыму.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о сбивании Россией собственного истребителя Су-30СМ во время операции против беспилотников.

"Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа самолета российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи в западно-северной части временно оккупированной АР Крым", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что, вероятно, враг сбил собственный многоцелевой истребитель во время отражения атаки БПЛА с применением средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет при попытке отразить атаку беспилотников.

Напомним, в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.