РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9707 посетителей онлайн
Новости Сбивание российских СУ Взрывы в Крыму Россияне сбили свой самолет
841 4

Генштаб подтвердил сбивание Россией собственного Су-30СМ во время отражения атаки дронов в Крыму.

Иран купил российские истребители

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о сбивании Россией собственного истребителя Су-30СМ во время операции против беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа самолета российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи в западно-северной части временно оккупированной АР Крым", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что, вероятно, враг сбил собственный многоцелевой истребитель во время отражения атаки БПЛА с применением средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет при попытке отразить атаку беспилотников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.

Автор: 

Генштаб ВС (7100) россия (97703) истребитель (45)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Маладцы!!!" Нам ракету з"економили...
показать весь комментарий
17.10.2025 14:37 Ответить
шоб вони не робили не йдуть справи ,видно з зайвою хромосомою їх мати родила
показать весь комментарий
17.10.2025 14:39 Ответить
Хоч якась добра новина ,продовжуйте так.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:41 Ответить
В борьбе с бандитизЬмой , пыню бы еще грохнули и сознались в этом.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:47 Ответить
 
 