Генштаб підтвердив збиття Росією власного Су-30СМ під час відбиття атаки дронів у Криму
У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили інформацію про збиття Росією власного винищувача Су-30СМ під час операції проти безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим", - йдеться у повідомленні.
В Генштабі зазначили, що, ймовірно, ворог збив власний багатоцільовий винищувач під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак під час спроби відбити атаку безпілотників.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" - власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.
