Генштаб підтвердив збиття Росією власного Су-30СМ під час відбиття атаки дронів у Криму

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили інформацію про збиття Росією власного винищувача Су-30СМ під час операції проти безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що, ймовірно, ворог збив власний багатоцільовий винищувач під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак під час спроби відбити атаку безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" - власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.