Генштаб підтвердив збиття Росією власного Су-30СМ під час відбиття атаки дронів у Криму

Іран купив російські винищувачі

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили інформацію про збиття Росією власного винищувача Су-30СМ під час операції проти безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що, ймовірно, ворог збив власний багатоцільовий винищувач під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак під час спроби відбити атаку безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" - власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.

"Маладцы!!!" Нам ракету з"економили...
17.10.2025 14:37 Відповісти
шоб вони не робили не йдуть справи ,видно з зайвою хромосомою їх мати родила
17.10.2025 14:39 Відповісти
Що за припущення, кацапи самi стверджують, що у них на 2 хромосоми бiльше, нiж у людей. ДОВiДКА: у мавп на одну хромосому бiльше, нiж у людей.
17.10.2025 15:13 Відповісти
Що таке на одну хромосому бiльше: на прикладi кацапiв, тiпо, коли по п`янцi зроблений , ПРОБУХАВ УСЕ ЖИТТЯ, А ПОТiМ ОСТЕПЕНИВСЯ. Що таке на 2 хромосоми бiльше: на прикладi цапорилих, мовляв, все життя бухають, аж до петерi пульсу.
17.10.2025 15:20 Відповісти
навпаки ,у мавпи 2 ,у кацапа 1
17.10.2025 15:21 Відповісти
Хоч якась добра новина ,продовжуйте так.
17.10.2025 14:41 Відповісти
В борьбе с бандитизЬмой , пыню бы еще грохнули и сознались в этом.
17.10.2025 14:47 Відповісти
Бо втихаря грохнут, а концы - в воду.
17.10.2025 14:54 Відповісти
 
 