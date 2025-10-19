УКР
Новини Бої на сході України
390 2

На фронті за добу 223 боєзіткнення. 47 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

зведення Генштабу ЗСУ

Загалом, упродовж минулої доби, 18 жовтня 2025 року, на фронті було зафіксовано 223 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Сподобівка, Лозова Харківської області; Долинка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 444 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Генштаб карти

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

Генштаб карти

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

Генштаб карти

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне.

Генштаб карти

На Слов’янському напрямку, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції наших військ.

Генштаб карти

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

Генштаб карти

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

Генштаб карти

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка", - йдеться у повідомленні.

Генштаб карти

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

Генштаб карти

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

Генштаб карти

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Генштаб карти

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Генштаб ЗС (7419) бойові дії (4773) війна в Україні (6619)
Покровську російські війська закріпилися на території дачних ділянок на захід від мікрорайону Лазурний і продовжують штурмувати мікрорайони Південний, Лазурний і в західній частині міста.
Ситуація напружена.

Куп'янський напрямок:
Противник забіг у селище Піщане, зняв кадри демонстрації прапора та втік на вихідні позиції. Оголошеного противником контролю над населеним пунктом немає.
На північ від Піщаного противник закріпився вздовж лісосмуг.

Великобурлуцький напрямок:
Противник закріпився в районі Одрадного і в лісосмугах вздовж кордону, та робить спроби просунутися на захід від Одрадного в напрямку ферми і на схід від Амбарного вздовж лісосмуг."
показати весь коментар
19.10.2025 09:03 Відповісти
"ДС" до кінця дня, або завтра відкоригує повідомлення і карту Генштабу. На ранок ситуация така. Найбільш загрозлива ситуація у Покровську. Рос. вояки штурмуюсь і ведуть наступ фактично на 5-х наступах, бої йдуть на зах.частині міста заняли Троянду і Леонтовичі, атакують м-р "Шахтарський" і "Лазурний", заняли центр і утримують заліз.вокзал, підішли до Гнатовки, підходять до Сергіївки, закріпились в Мирнограді, але ще ідуть бої у мкр." Молодіжний", з Новопавлівки наступають на н.п.Рог. На інших ділянках, бої в Констянтиновці, рос.вояки штурмють приватний сектор, заняли Плещіївку, ведуть бої за Іванполе, підійшли до Лиману на 700 м. В Куп'янську 50х50 важкі бої. На решті територій невеликі бої.
показати весь коментар
19.10.2025 10:10 Відповісти
 
 