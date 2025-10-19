Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины
В течение воскресенья, 19 октября, в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще четыре человека получили ранения.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 18:00 известно, что от последствий российской агрессии один человек погиб и еще четверо получили ранения", - сообщили в ведомстве.
В поселке Казацкое в результате атаки вражеского дрона погиб 71-летний мужчина.
В Томиной Балке из-за обстрела из РСЗО травмирована женщина. Еще двое гражданских пострадали в Бериславе в результате взрыва снаряда, который враг сбросил с дрона.
В Антоновке около 17:30 местный житель подорвался на мине-лепестке. Ему оказывают помощь медики.
Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
