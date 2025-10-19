РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины Обстрелы Херсона
222 1

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины

херсонская, херсонская область

В течение воскресенья, 19 октября, в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 18:00 известно, что от последствий российской агрессии один человек погиб и еще четверо получили ранения", - сообщили в ведомстве.

В поселке Казацкое в результате атаки вражеского дрона погиб 71-летний мужчина.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В Томиной Балке из-за обстрела из РСЗО травмирована женщина. Еще двое гражданских пострадали в Бериславе в результате взрыва снаряда, который враг сбросил с дрона.

В Антоновке около 17:30 местный житель подорвался на мине-лепестке. Ему оказывают помощь медики.

Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Сутки на Херсонщине: ранены 13 человек, среди пострадавших - медицинские работники и полицейский. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30082) Херсонская область (5312) Каховский район (12) Херсонский район (644) Казацкое (3) Антоновка (94) Томина Балка (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.10.2025 21:03 Ответить
 
 