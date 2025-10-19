Одна людина загинула та ще четверо зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Впродовж неділі, 19 жовтня, у Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 18:00 відомо, що від наслідків російської агресії одна людина загинула та ще четверо дістали поранень", - повідомили у відомстві.

У селищі Козацьке внаслідок атаки ворожого дрона загинув 71-річний чоловік.

У Томиній Балці через обстріл з РСЗВ травмовано жінку. Ще двоє цивільних постраждали у Бериславі внаслідок вибуху снаряду, що ворог скинув з дрона.

В Антонівці близько 17:30 місцевий житель підірвався на міні-пелюстці. Йому надають допомогу медики.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення російськими військами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

