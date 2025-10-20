РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
1 768 24

Песков о предложении Трампа о заморозке фронта: "Последовательность позиции РФ не меняется"

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно предложения президента США Дональда Трампа о заморозке линии фронта для начала переговоров не изменилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "Интерфакс".

"Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с различными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", - цитирует Пескова пропагандистское издание.

Автор: 

Песков Дмитрий (2020) Трамп Дональд (6888)
Топ комментарии
+4
Скажіть, як називається коли паперовий тигр в черговий раз посцяв на голову рижому американському обмудку? Тампон виходить обісрана серветка для сраки. При Байдені якого Тампон називав сонни джо, ***** себе так нагло не вело. Так що Тампон даже не сонни джо а кучка гімна
20.10.2025 14:18 Ответить
+3
ну и х.. на вас
20.10.2025 14:10 Ответить
+2
АХАХАХАХАХАХХААХХАХАХАХАХАХХАХ - А ОСЬ ВАМ І СКОРИЙ МИР))) - тобто ні його не буде.

Ціль - знищення українського етносу НІ РАЗУ не мінялась в РФ

- тому знищення мови
- культури
- викрадення дітей
- знищенян інфраструктури щоб тут жити було неможливо

А все інше агенти кгб Трамп Орбан і ЗЕ пісяють нам в лице
20.10.2025 14:12 Ответить
Заморозка щоб російськомовні і ждуни знову обрали якась ************, і прощавай Україна назавжди
20.10.2025 14:12 Ответить
Цілком прогнозована відповідь на Україна нічого не подарує та не забуде росії.
20.10.2025 14:13 Ответить
б буду не забуду !
20.10.2025 14:16 Ответить
Ось вам і результат ваших перемовин. Рашисти нінаграм не змінили свої плани щодо України і українців. Зате Зеленський і Тампон бігають навколо московського людоїда з бубном думаючи що він перейде з м'яса на траву. Все що робив Зеленський і Тампон це тільки заохочували ***** продовжувати війну далі. Замість того щоб зробити з Сосії а в першу чергу з моцкви пекло щоб для рашистів кожен день війни було розпеченою кочергою в сраці а не святом через захоплення наступного села. Бо які б сильні не були кулаки а ними довго не помахаєш коли пече в сраці
20.10.2025 14:15 Ответить
Так і хочеться закричати: "Хахли-и-и-и-и-и!!! Де Фламінги???!!!"
20.10.2025 14:19 Ответить
Що треба було зробити Президенту України - послати Трампа нах ...?! Так вони , з ****** , тільки цього і чекають !
20.10.2025 14:21 Ответить
Зеля бігає навкруги Трампона, а не *****. Бо вимушений, щоб не втратити зв'язок для війська, розвіддані і програму купівлі американської зброї за гроші країн НАТО.
Ну а Трампону на Україну, міжнародне право і справедливість начхати. Йому довподоби автократи - накшталт *****, орбана і тд і він хочет премію миру.
20.10.2025 14:22 Ответить
Спочатку Дупа на Кацапії, потім перемовини.
20.10.2025 14:15 Ответить
вся відповідь рудому блазню від ***** на все обличчя))
20.10.2025 14:16 Ответить
Піськов іде до біса разом з ****** та трампом! Імперія зла буде знищена все одно!
20.10.2025 14:16 Ответить
Та воно що це лайно, що то було лайно. 80-річні діди не повинні вирішувати долю наступних поколінь. Їм вже "до землі" потрібно готуватись та з Богом розмовляти, а не Світом керувати.
20.10.2025 14:24 Ответить
Щось у Вас не стикується: "паперовий тигр ... посцяв" і "Тампон виходить обісрана серветка". Тампон виходить обісцяна серветка...
Далі все вірно.
20.10.2025 14:25 Ответить
Ну, і про що цей "рудий півень" планує домовлятися?
20.10.2025 14:20 Ответить
Зараз маятник знову колихне в іншу сторону.
20.10.2025 14:20 Ответить
трамп - спільник х-уйла, протягом 9 місяців знаходження при владі блокував санкції проти х-уйла в ООН - ":не на часі"
і тритон, тобто трампон, звісно не вводив і не збирається вводити будь-які санції проти х-уйла з боку сша - адже ніколи "не на часі",
і неже хтось при цьому чекає чокось чекає від жабінгу трампа, орбана і х-уйла у будапешті,, може трампісти чекаютьз попкорном, українці мають від цього спектаклю відчуття втоми, відрази і зради
20.10.2025 14:26 Ответить
«Ах*еть, как там х*ярит»: прямо зараз на рф палає Оренбурзький газопереробний завод, який є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів

Він може переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу щороку, або вже не може 😃
20.10.2025 14:26 Ответить
https://t.me/voynareal/124299 Відео
20.10.2025 14:29 Ответить
У Генштабі підтвердили подвійний удар по газопереробному заводу
20.10.2025 14:33 Ответить
зараз Трамп запише нове відео, де він кидається гімном з літака
20.10.2025 14:26 Ответить
Блефує русня. В них іншого виходу немає:

«Російський бюджет, що стрімко втрачає нафтогазові доходи, отримав новий головний біль. Вартість сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни впала нижче $50 за барель. Як повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів, у порту Приморськ на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4 за бочку. У результаті Urals уперше пішла нижче оновленого цінового порога Євросоюзу, який встановлений на позначці $47,6…

Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом із ним було радикально зменшено план із нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада чекає лише 8,6 трлн.

У бюджет-2026 Мінфін заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні - 8,9 трлн рублів, що на 20% нижче, ніж 2024-го року».
https://defence-line.info/?p=6441 Хто кричить найголосніше? (Частина 2)

«Проти Путіна готується серйозна атака. Вороги - всередині росії. Це попередження нас попросив опублікувати впливовий джерело в кремлі. За його словами, зафіксована активізація внутрішніх ворогів росії…»
«Вони хочуть скористатися складнощами, які зараз виникли - з бензином, цінами, з економікою загалом. З тим, що не звільнені ДНР та інші наші регіони, і поки немає прогнозів, коли ми там повністю переможемо. Внутрішні вороги знову хочуть, щоб СВО закінчилася скоріше, без жодної перемоги. І щоб вони змогли нормально жити, радіти і заробляти, наплювавши на інтереси росії».
https://defence-line.info/?p=6446 Хто кричить найголосніше? (Частина 3)
20.10.2025 14:30 Ответить
цензуріанці, чому у вас немає фунуції - правка, як у інших, якщо вліпив не ту літеру у слові. то виправити неможливо, закарбовується навічно "чокось"
20.10.2025 14:31 Ответить
 
 