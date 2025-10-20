Песков о предложении Трампа о заморозке фронта: "Последовательность позиции РФ не меняется"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно предложения президента США Дональда Трампа о заморозке линии фронта для начала переговоров не изменилась.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "Интерфакс".
"Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с различными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", - цитирует Пескова пропагандистское издание.
Ціль - знищення українського етносу НІ РАЗУ не мінялась в РФ
- тому знищення мови
- культури
- викрадення дітей
- знищенян інфраструктури щоб тут жити було неможливо
А все інше агенти кгб Трамп Орбан і ЗЕ пісяють нам в лице
Ну а Трампону на Україну, міжнародне право і справедливість начхати. Йому довподоби автократи - накшталт *****, орбана і тд і він хочет премію миру.
Далі все вірно.
і тритон, тобто трампон, звісно не вводив і не збирається вводити будь-які санції проти х-уйла з боку сша - адже ніколи "не на часі",
і неже хтось при цьому чекає чокось чекає від жабінгу трампа, орбана і х-уйла у будапешті,, може трампісти чекаютьз попкорном, українці мають від цього спектаклю відчуття втоми, відрази і зради
Він може переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу щороку, або вже не може 😃
«Російський бюджет, що стрімко втрачає нафтогазові доходи, отримав новий головний біль. Вартість сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни впала нижче $50 за барель. Як повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів, у порту Приморськ на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4 за бочку. У результаті Urals уперше пішла нижче оновленого цінового порога Євросоюзу, який встановлений на позначці $47,6…
Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом із ним було радикально зменшено план із нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада чекає лише 8,6 трлн.
У бюджет-2026 Мінфін заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні - 8,9 трлн рублів, що на 20% нижче, ніж 2024-го року».
https://defence-line.info/?p=6441 Хто кричить найголосніше? (Частина 2)
«Проти Путіна готується серйозна атака. Вороги - всередині росії. Це попередження нас попросив опублікувати впливовий джерело в кремлі. За його словами, зафіксована активізація внутрішніх ворогів росії…»
«Вони хочуть скористатися складнощами, які зараз виникли - з бензином, цінами, з економікою загалом. З тим, що не звільнені ДНР та інші наші регіони, і поки немає прогнозів, коли ми там повністю переможемо. Внутрішні вороги знову хочуть, щоб СВО закінчилася скоріше, без жодної перемоги. І щоб вони змогли нормально жити, радіти і заробляти, наплювавши на інтереси росії».
https://defence-line.info/?p=6446 Хто кричить найголосніше? (Частина 3)