Песков о предложении Трампа о заморозке фронта: "Последовательность позиции РФ не меняется"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно предложения президента США Дональда Трампа о заморозке линии фронта для начала переговоров не изменилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "Интерфакс".

"Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с различными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", - цитирует Пескова пропагандистское издание.

