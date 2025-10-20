УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
Пєсков щодо пропозиції Трампа про замороження фронту: "Послідовність позиції РФ не змінюється"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "Интерфакс".

"Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", - цитує Пєскова 

Автор: 

Пєсков Дмитро (1772) Трамп Дональд (7444)
ну и х.. на вас
20.10.2025 14:10 Відповісти
Скажіть, як називається коли паперовий тигр в черговий раз посцяв на голову рижому американському обмудку? Тампон виходить обісрана серветка для сраки. При Байдені якого Тампон називав сонни джо, ***** себе так нагло не вело. Так що Тампон даже не сонни джо а кучка гімна
20.10.2025 14:18 Відповісти
Спочатку Дупа на Кацапії, потім перемовини.
20.10.2025 14:15 Відповісти
АХАХАХАХАХАХХААХХАХАХАХАХАХХАХ - А ОСЬ ВАМ І СКОРИЙ МИР))) - тобто ні його не буде.

Ціль - знищення українського етносу НІ РАЗУ не мінялась в РФ

- тому знищення мови
- культури
- викрадення дітей
- знищенян інфраструктури щоб тут жити було неможливо

А все інше агенти кгб Трамп Орбан і ЗЕ пісяють нам в лице
20.10.2025 14:12 Відповісти
Заморозка щоб російськомовні і ждуни знову обрали якась ************, і прощавай Україна назавжди
20.10.2025 14:12 Відповісти
Цілком прогнозована відповідь на Україна нічого не подарує та не забуде росії.
20.10.2025 14:13 Відповісти
б буду не забуду !
20.10.2025 14:16 Відповісти
Ось вам і результат ваших перемовин. Рашисти нінаграм не змінили свої плани щодо України і українців. Зате Зеленський і Тампон бігають навколо московського людоїда з бубном думаючи що він перейде з м'яса на траву. Все що робив Зеленський і Тампон це тільки заохочували ***** продовжувати війну далі. Замість того щоб зробити з Сосії а в першу чергу з моцкви пекло щоб для рашистів кожен день війни було розпеченою кочергою в сраці а не святом через захоплення наступного села. Бо які б сильні не були кулаки а ними довго не помахаєш коли пече в сраці
20.10.2025 14:15 Відповісти
Так і хочеться закричати: "Хахли-и-и-и-и-и!!! Де Фламінги???!!!"
20.10.2025 14:19 Відповісти
Що треба було зробити Президенту України - послати Трампа нах ...?! Так вони , з ****** , тільки цього і чекають !
20.10.2025 14:21 Відповісти
Зеля бігає навкруги Трампона, а не *****. Бо вимушений, щоб не втратити зв'язок для війська, розвіддані і програму купівлі американської зброї за гроші країн НАТО.
Ну а Трампону на Україну, міжнародне право і справедливість начхати. Йому довподоби автократи - накшталт *****, орбана і тд і він хочет премію миру.
20.10.2025 14:22 Відповісти
вся відповідь рудому блазню від ***** на все обличчя))
20.10.2025 14:16 Відповісти
Піськов іде до біса разом з ****** та трампом! Імперія зла буде знищена все одно!
20.10.2025 14:16 Відповісти
Та воно що це лайно, що то було лайно. 80-річні діди не повинні вирішувати долю наступних поколінь. Їм вже "до землі" потрібно готуватись та з Богом розмовляти, а не Світом керувати.
20.10.2025 14:24 Відповісти
Щось у Вас не стикується: "паперовий тигр ... посцяв" і "Тампон виходить обісрана серветка". Тампон виходить обісцяна серветка...
Далі все вірно.
20.10.2025 14:25 Відповісти
Ну, і про що цей "рудий півень" планує домовлятися?
20.10.2025 14:20 Відповісти
Зараз маятник знову колихне в іншу сторону.
20.10.2025 14:20 Відповісти
трамп - спільник х-уйла, протягом 9 місяців знаходження при владі блокував санкції проти х-уйла в ООН - ":не на часі"
і тритон, тобто трампон, звісно не вводив і не збирається вводити будь-які санції проти х-уйла з боку сша - адже ніколи "не на часі",
і неже хтось при цьому чекає чокось чекає від жабінгу трампа, орбана і х-уйла у будапешті,, може трампісти чекаютьз попкорном, українці мають від цього спектаклю відчуття втоми, відрази і зради
20.10.2025 14:26 Відповісти
«Ах*еть, как там х*ярит»: прямо зараз на рф палає Оренбурзький газопереробний завод, який є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів

Він може переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу щороку, або вже не може 😃
20.10.2025 14:26 Відповісти
https://t.me/voynareal/124299 Відео
20.10.2025 14:29 Відповісти
У Генштабі підтвердили подвійний удар по газопереробному заводу
20.10.2025 14:33 Відповісти
зараз Трамп запише нове відео, де він кидається гімном з літака
20.10.2025 14:26 Відповісти
Блефує русня. В них іншого виходу немає:

«Російський бюджет, що стрімко втрачає нафтогазові доходи, отримав новий головний біль. Вартість сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни впала нижче $50 за барель. Як повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів, у порту Приморськ на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4 за бочку. У результаті Urals уперше пішла нижче оновленого цінового порога Євросоюзу, який встановлений на позначці $47,6…

Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом із ним було радикально зменшено план із нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада чекає лише 8,6 трлн.

У бюджет-2026 Мінфін заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні - 8,9 трлн рублів, що на 20% нижче, ніж 2024-го року».
https://defence-line.info/?p=6441 Хто кричить найголосніше? (Частина 2)

«Проти Путіна готується серйозна атака. Вороги - всередині росії. Це попередження нас попросив опублікувати впливовий джерело в кремлі. За його словами, зафіксована активізація внутрішніх ворогів росії…»
«Вони хочуть скористатися складнощами, які зараз виникли - з бензином, цінами, з економікою загалом. З тим, що не звільнені ДНР та інші наші регіони, і поки немає прогнозів, коли ми там повністю переможемо. Внутрішні вороги знову хочуть, щоб СВО закінчилася скоріше, без жодної перемоги. І щоб вони змогли нормально жити, радіти і заробляти, наплювавши на інтереси росії».
https://defence-line.info/?p=6446 Хто кричить найголосніше? (Частина 3)
20.10.2025 14:30 Відповісти
цензуріанці, чому у вас немає фунуції - правка, як у інших, якщо вліпив не ту літеру у слові. то виправити неможливо, закарбовується навічно "чокось"
20.10.2025 14:31 Відповісти
Послідовність українських позицій
😂Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
- Ну булаву зробимо, але ж голова буде псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
20.10.2025 14:38 Відповісти
Повідомляють, що до США прямує російський літак ІЛ-96.
Очікується черговий розворот політики Тромба на 180° від України і її європейських союзників у бік пітьми.

20.10.2025 14:44 Відповісти
По суті, будапешт такий же непотрібний, як і аляска:

- умови русні - ті самі
- умови трампа - ті самі (погоджуватись на вимоги русні), але шифрується

Змінилось:

- вспливає правда про економіку рф: її стан не такий непереможний, як здавалось
- замість вітькова, процес підготовки до зустрічі делегацій лежить на плечах Рубіо

Але враховуючи, що трамп настирливо вимагає віддати Донеччину в обмін на повітря, зустріч все таки відбудеться, але знов з ганебним для трампа результатом. Ну може рубіо допоможе трампу зберегти обличчя.
20.10.2025 15:04 Відповісти
О така у мухи срака, одірвалась ще й балака.Шо воно розуміє в дорослих ділах.Твоє діло раком заходити,а воно щось буровить.
20.10.2025 15:25 Відповісти
Мадьяр, запускай(по НПЗ)
20.10.2025 15:41 Відповісти
Трамп, тобы вже відповіли, можеш не летіти до Орбана. Давай Томагавки, кацапня недоговороздатна.
20.10.2025 15:53 Відповісти
Ось чому тряпк хоче закінчити війну поскоріше…президента штатів на весь світ мокає лицем в лайно якась вусата нікчема..стидоба
20.10.2025 16:23 Відповісти
 
 