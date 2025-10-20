Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "Интерфакс".

"Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", - цитує Пєскова

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ