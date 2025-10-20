Пєсков щодо пропозиції Трампа про замороження фронту: "Послідовність позиції РФ не змінюється"
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "Интерфакс".
"Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", - цитує Пєскова
Ціль - знищення українського етносу НІ РАЗУ не мінялась в РФ
- тому знищення мови
- культури
- викрадення дітей
- знищенян інфраструктури щоб тут жити було неможливо
А все інше агенти кгб Трамп Орбан і ЗЕ пісяють нам в лице
Ну а Трампону на Україну, міжнародне право і справедливість начхати. Йому довподоби автократи - накшталт *****, орбана і тд і він хочет премію миру.
Далі все вірно.
і тритон, тобто трампон, звісно не вводив і не збирається вводити будь-які санції проти х-уйла з боку сша - адже ніколи "не на часі",
і неже хтось при цьому чекає чокось чекає від жабінгу трампа, орбана і х-уйла у будапешті,, може трампісти чекаютьз попкорном, українці мають від цього спектаклю відчуття втоми, відрази і зради
Він може переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу щороку, або вже не може 😃
«Російський бюджет, що стрімко втрачає нафтогазові доходи, отримав новий головний біль. Вартість сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни впала нижче $50 за барель. Як повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів, у порту Приморськ на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4 за бочку. У результаті Urals уперше пішла нижче оновленого цінового порога Євросоюзу, який встановлений на позначці $47,6…
Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом із ним було радикально зменшено план із нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада чекає лише 8,6 трлн.
У бюджет-2026 Мінфін заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні - 8,9 трлн рублів, що на 20% нижче, ніж 2024-го року».
https://defence-line.info/?p=6441 Хто кричить найголосніше? (Частина 2)
«Проти Путіна готується серйозна атака. Вороги - всередині росії. Це попередження нас попросив опублікувати впливовий джерело в кремлі. За його словами, зафіксована активізація внутрішніх ворогів росії…»
«Вони хочуть скористатися складнощами, які зараз виникли - з бензином, цінами, з економікою загалом. З тим, що не звільнені ДНР та інші наші регіони, і поки немає прогнозів, коли ми там повністю переможемо. Внутрішні вороги знову хочуть, щоб СВО закінчилася скоріше, без жодної перемоги. І щоб вони змогли нормально жити, радіти і заробляти, наплювавши на інтереси росії».
https://defence-line.info/?p=6446 Хто кричить найголосніше? (Частина 3)
😂Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
- Ну булаву зробимо, але ж голова буде псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
Очікується черговий розворот політики Тромба на 180° від України і її європейських союзників у бік пітьми.
- умови русні - ті самі
- умови трампа - ті самі (погоджуватись на вимоги русні), але шифрується
Змінилось:
- вспливає правда про економіку рф: її стан не такий непереможний, як здавалось
- замість вітькова, процес підготовки до зустрічі делегацій лежить на плечах Рубіо
Але враховуючи, що трамп настирливо вимагає віддати Донеччину в обмін на повітря, зустріч все таки відбудеться, але знов з ганебним для трампа результатом. Ну може рубіо допоможе трампу зберегти обличчя.