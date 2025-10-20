РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Цели Путина в Украине
1 159 9

Путин считает войну против Украины своей "исторической миссией", - Financial Times

Для Путина война в Украине имеет идеологический смысл

Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины, поскольку считает ее не просто геополитическим конфликтом, а частью своей "исторической миссии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В издании считают, что российский президент убежден в своем превосходстве на поле боя, поэтому не видит необходимости в уступках даже несмотря на растущее давление на российскую экономику.

Следовательно, источники издания пишут, что Путин хочет запечатлеть себя в истории как "самого выдающегося лидера РФ после Петра I".

Также читайте: Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро

Автор: 

путин владимир (32337) война в Украине (6580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плавать в крови українців- традиційна забавка болотних угрофінських жаб НКВД

показать весь комментарий
20.10.2025 15:37 Ответить
історично ти став ******.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:39 Ответить
Ну а хто б сумнівався, він покладе все що в нього є щоб подовжувати війну яка вже коштувала 300 мільярдів доларів.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:39 Ответить
Місія нездійсненна !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2025 15:41 Ответить
Допоки не знищать цю рашиську паскуду воно не припинить війну, воно вигадало собі свій світ печерного шовінізму і ненивисті до інших народів ,такий собі рашиський гулаг тюрму народів.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:44 Ответить
***** І (хоча всі вони на болотах *****).
показать весь комментарий
20.10.2025 15:44 Ответить
Мріє про Петра-I, а став Х*йлом-I.....
показать весь комментарий
20.10.2025 15:44 Ответить
Вже пора його вбити.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:46 Ответить
*****, мишь гебешна, за рахунок моїх дітей
показать весь комментарий
20.10.2025 15:48 Ответить
 
 