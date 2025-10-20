Путин считает войну против Украины своей "исторической миссией", - Financial Times

Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины, поскольку считает ее не просто геополитическим конфликтом, а частью своей "исторической миссии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times.

В издании считают, что российский президент убежден в своем превосходстве на поле боя, поэтому не видит необходимости в уступках даже несмотря на растущее давление на российскую экономику.

Следовательно, источники издания пишут, что Путин хочет запечатлеть себя в истории как "самого выдающегося лидера РФ после Петра I".

