Путин считает войну против Украины своей "исторической миссией", - Financial Times
Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины, поскольку считает ее не просто геополитическим конфликтом, а частью своей "исторической миссии".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times.
В издании считают, что российский президент убежден в своем превосходстве на поле боя, поэтому не видит необходимости в уступках даже несмотря на растущее давление на российскую экономику.
Следовательно, источники издания пишут, что Путин хочет запечатлеть себя в истории как "самого выдающегося лидера РФ после Петра I".
