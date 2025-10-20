6 373 39
Трамп обсуждал с Путиным удары по мирным районам Украины: "Большинство погибших - это солдаты"
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе он поднял вопрос ударов по мирным районам Украины.
Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос журналиста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Да, я сделал это. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты. Солдаты, которые гибнут в России и Украине, - это невероятно", - заявил он.
Президент также отметил, что еженедельно на войне погибает "от 5 до 7 тысяч солдат".
"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней солдат, которые погибают на поле боя", - добавил Трамп.
Уявляете собi якi 0%уiтельнi дани американській розвидки отримував Байден, а зараз отримуе Трамп.
А редактор своим заголовком исказил мысль до - большинство людей погибающих вследствие ударов по городам - солдаты. Эквилибристика смыслов
(С) А Мальгин