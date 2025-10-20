РУС
Новости Трамп о войне в Украине
Трамп обсуждал с Путиным удары по мирным районам Украины: "Большинство погибших - это солдаты"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе он поднял вопрос ударов по мирным районам Украины.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос журналиста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, я сделал это. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты. Солдаты, которые гибнут в России и Украине, - это невероятно", - заявил он.

Президент также отметил, что еженедельно на войне погибает "от 5 до 7 тысяч солдат".

"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней солдат, которые погибают на поле боя", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отрицает, что заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters

Трамп Дональд (6888) война в Украине (6580)
+25
Придурь. Набір рандомних слів, які нічого не значать.
20.10.2025 20:40 Ответить
+17
ну що зробиш рудий унітазний йоржик довіряє словам ***** , а не даним американській розвитки .
20.10.2025 20:41 Ответить
+14
От потвори. Що одне, шо інше. Одне звездить, друге підспівує
20.10.2025 20:41 Ответить
Придурь. Набір рандомних слів, які нічого не значать.
20.10.2025 20:40 Ответить
ну чому ж рандомних? трамп однозначно визначив що у нас у мирних районах більшість - солдати.
20.10.2025 21:45 Ответить
ну що зробиш рудий унітазний йоржик довіряє словам ***** , а не даним американській розвитки .
20.10.2025 20:41 Ответить
Перекладу з Трампової мови. Гинуть цивільні, але військових на полі бою гине більше.
20.10.2025 21:01 Ответить
Зам. дiректора ЦРУ отрiмала вiд ***** Орден Ленiна, за сина якiй загiнув в Українi.
Уявляете собi якi 0%уiтельнi дани американській розвидки отримував Байден, а зараз отримуе Трамп.
20.10.2025 21:32 Ответить
я читав про це і фото бачив того дебіла .
20.10.2025 21:49 Ответить
От потвори. Що одне, шо інше. Одне звездить, друге підспівує
20.10.2025 20:41 Ответить
Ну так агент крансов працює зі своїм роботодавцем
20.10.2025 20:51 Ответить
Дєдушко старенький і тому дурненький.
20.10.2025 20:42 Ответить
трамп буде адвокатам у суді на ху*лом
20.10.2025 20:43 Ответить
Не доживе, або він або ху*ло.
20.10.2025 21:00 Ответить
москальський агент ''краснов'' (він же трамп) відпрацьовує агентурні зобов'язання перед москальським ******.
20.10.2025 20:45 Ответить
Війни на фронті йому мало - б"є по мирних шоб зломати українців
20.10.2025 20:45 Ответить
Приберіть нарешті цю маразматичну блювоту
20.10.2025 20:48 Ответить
Треш і абсурд продовжуються.
20.10.2025 20:48 Ответить
Блд, не трамп, а валянок.
20.10.2025 20:48 Ответить
Це примітна риса будь-якого дебіла здаватися собі дуже розумним? Маю так, на увазі Трампона.
20.10.2025 20:52 Ответить
Трамп ти ІДІОТ
20.10.2025 20:57 Ответить
Идиот - это редактор кликбейтных заголовков. Трамп в потоке несвязных слов и мыслей, пытался сказать что из 5-7 тысяч погибающих за неделю - большинство солдаты
А редактор своим заголовком исказил мысль до - большинство людей погибающих вследствие ударов по городам - солдаты. Эквилибристика смыслов
20.10.2025 21:04 Ответить
жуналісти - повії, на жаль, їх так зараз навчають, головне, збрехати в заголовку, більше роззяв відкриють їх гнилі опуси, за це і отримують гроші
20.10.2025 21:15 Ответить
Але це ніяк не відміняє факт, що Трамп - 3,14-дар, який симпатизує х-уйловській диктатурі
20.10.2025 21:17 Ответить
Ех, нічого тут в коментах не змінюється. Продовжується обливання болотом людини, що хоча б щось робить задля миру.
20.10.2025 21:00 Ответить
Не надірвав би пупа, сердешний.
20.10.2025 21:03 Ответить
Те "щось" має свою назву: спроба виправдвти воєнні злочини росії.
20.10.2025 21:06 Ответить
задля узького миру.
20.10.2025 21:25 Ответить
Ну раз большинство военных---вроде как годится, можно продолжать. Там того меньшинства всего то. Сойдёт. Ну не суки?!
20.10.2025 21:00 Ответить
смоли горячої тобі 🤠 трамп ,а не Нобеля !!! ...
20.10.2025 21:02 Ответить
Пуйло в черговий раз пожанглював плівками Епшейна і Доня зробив вигляд, що вигляд у нього є
20.10.2025 21:02 Ответить
Плять. Американці, краще б ви обрали генератор випадкових слів. Сенсу в його виступах було б значно більше.
20.10.2025 21:03 Ответить
Интересно, сколько по мнению Трампа будет два умножить на два боюсь, что в лучшем случае двадцать два...
20.10.2025 21:06 Ответить
Під@рас. Здохни рижа падаль, підстилка *****.
20.10.2025 21:06 Ответить
Дурачка йому наіть вмикати не треба, бо від природи таке. Отак йому пуйло й сказав, що навмисно бʼє по мирняку. І про Сирію рудий довбень не знає, як пуйло бомбило лікарні та школи, мабуть там теж були війська. Кого ви американці вибрали?
20.10.2025 21:09 Ответить
"Возможно, я что-то упустил, но чем у Трампа закончилось с Гренландией? Аннексировал он ее? Почему молчит? А Канада уже стала 51-м Штатом? Нет? А почему? Трамп что-нибудь говорит об этом? С Панамским каналом неясность. Вернули его себе США? А из Газы население куда переехало? Там же курорт мирового уровня строится."
(С) А Мальгин
20.10.2025 21:14 Ответить
з Гренландією закінчилось тим що іннуіти послали його *****. Так само закінчилось і з іншими. Так само буде і з усім іншим у майбутньому.
20.10.2025 21:52 Ответить
Це наслідок потужної роботи МЗС!
20.10.2025 21:14 Ответить
Зрадник,перш за все своєї країни!
20.10.2025 21:21 Ответить
****! ******* виживший з розума підар!
20.10.2025 21:25 Ответить
ТРАМПУТИН
20.10.2025 21:26 Ответить
Під***рас старий. Воно більше вірить ***** ніж фактам. Це безполєзно з цим дауном про щось говорити
20.10.2025 21:43 Ответить
 
 