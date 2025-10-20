Трамп обсуждал с Путиным удары по мирным районам Украины: "Большинство погибших - это солдаты"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе он поднял вопрос ударов по мирным районам Украины.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос журналиста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, я сделал это. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты. Солдаты, которые гибнут в России и Украине, - это невероятно", - заявил он.

Президент также отметил, что еженедельно на войне погибает "от 5 до 7 тысяч солдат".

"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней солдат, которые погибают на поле боя", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отрицает, что заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters