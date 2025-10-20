Трамп обговорював із Путіним удари по мирних районах України: "Більшість загиблих — це солдати"
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня він порушив питання ударів по мирних районах України.
Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Так, я зробив це. Але, як ви знаєте, більшість загиблих — це солдати. Солдати, які гинуть у Росії та Україні, — це неймовірно", — заявив він.
Президент також зазначив, що щотижня на війні гине "від 5 до 7 тисяч солдатів".
"На додаток до цього, є атаки на Київ і деякі інші місця. І це людські життя, але велика кількість людських життів солдатів, які гинуть на полі бою", — додав Трамп.
Уявляете собi якi 0%уiтельнi дани американській розвидки отримував Байден, а зараз отримуе Трамп.
А редактор своим заголовком исказил мысль до - большинство людей погибающих вследствие ударов по городам - солдаты. Эквилибристика смыслов
(С) А Мальгин