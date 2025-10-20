УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9223 відвідувача онлайн
Новини Трамп про війну в Україні
6 070 39

Трамп обговорював із Путіним удари по мирних районах України: "Більшість загиблих — це солдати"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня він порушив питання ударів по мирних районах України.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так, я зробив це. Але, як ви знаєте, більшість загиблих — це солдати. Солдати, які гинуть у Росії та Україні, — це неймовірно", — заявив він.

Президент також зазначив, що щотижня на війні гине "від 5 до 7 тисяч солдатів".

"На додаток до цього, є атаки на Київ і деякі інші місця. І це людські життя, але велика кількість людських життів солдатів, які гинуть на полі бою", — додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас, - Reuters

Автор: 

Трамп Дональд (7444) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Придурь. Набір рандомних слів, які нічого не значать.
показати весь коментар
20.10.2025 20:40 Відповісти
+13
ну що зробиш рудий унітазний йоржик довіряє словам ***** , а не даним американській розвитки .
показати весь коментар
20.10.2025 20:41 Відповісти
+10
От потвори. Що одне, шо інше. Одне звездить, друге підспівує
показати весь коментар
20.10.2025 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придурь. Набір рандомних слів, які нічого не значать.
показати весь коментар
20.10.2025 20:40 Відповісти
ну чому ж рандомних? трамп однозначно визначив що у нас у мирних районах більшість - солдати.
показати весь коментар
20.10.2025 21:45 Відповісти
ну що зробиш рудий унітазний йоржик довіряє словам ***** , а не даним американській розвитки .
показати весь коментар
20.10.2025 20:41 Відповісти
Перекладу з Трампової мови. Гинуть цивільні, але військових на полі бою гине більше.
показати весь коментар
20.10.2025 21:01 Відповісти
Зам. дiректора ЦРУ отрiмала вiд ***** Орден Ленiна, за сина якiй загiнув в Українi.
Уявляете собi якi 0%уiтельнi дани американській розвидки отримував Байден, а зараз отримуе Трамп.
показати весь коментар
20.10.2025 21:32 Відповісти
я читав про це і фото бачив того дебіла .
показати весь коментар
20.10.2025 21:49 Відповісти
От потвори. Що одне, шо інше. Одне звездить, друге підспівує
показати весь коментар
20.10.2025 20:41 Відповісти
Ну так агент крансов працює зі своїм роботодавцем
показати весь коментар
20.10.2025 20:51 Відповісти
Дєдушко старенький і тому дурненький.
показати весь коментар
20.10.2025 20:42 Відповісти
трамп буде адвокатам у суді на ху*лом
показати весь коментар
20.10.2025 20:43 Відповісти
Не доживе, або він або ху*ло.
показати весь коментар
20.10.2025 21:00 Відповісти
москальський агент ''краснов'' (він же трамп) відпрацьовує агентурні зобов'язання перед москальським ******.
показати весь коментар
20.10.2025 20:45 Відповісти
Війни на фронті йому мало - б"є по мирних шоб зломати українців
показати весь коментар
20.10.2025 20:45 Відповісти
Приберіть нарешті цю маразматичну блювоту
показати весь коментар
20.10.2025 20:48 Відповісти
Треш і абсурд продовжуються.
показати весь коментар
20.10.2025 20:48 Відповісти
Блд, не трамп, а валянок.
показати весь коментар
20.10.2025 20:48 Відповісти
Це примітна риса будь-якого дебіла здаватися собі дуже розумним? Маю так, на увазі Трампона.
показати весь коментар
20.10.2025 20:52 Відповісти
Трамп ти ІДІОТ
показати весь коментар
20.10.2025 20:57 Відповісти
Идиот - это редактор кликбейтных заголовков. Трамп в потоке несвязных слов и мыслей, пытался сказать что из 5-7 тысяч погибающих за неделю - большинство солдаты
А редактор своим заголовком исказил мысль до - большинство людей погибающих вследствие ударов по городам - солдаты. Эквилибристика смыслов
показати весь коментар
20.10.2025 21:04 Відповісти
жуналісти - повії, на жаль, їх так зараз навчають, головне, збрехати в заголовку, більше роззяв відкриють їх гнилі опуси, за це і отримують гроші
показати весь коментар
20.10.2025 21:15 Відповісти
Але це ніяк не відміняє факт, що Трамп - 3,14-дар, який симпатизує х-уйловській диктатурі
показати весь коментар
20.10.2025 21:17 Відповісти
Ех, нічого тут в коментах не змінюється. Продовжується обливання болотом людини, що хоча б щось робить задля миру.
показати весь коментар
20.10.2025 21:00 Відповісти
Не надірвав би пупа, сердешний.
показати весь коментар
20.10.2025 21:03 Відповісти
Те "щось" має свою назву: спроба виправдвти воєнні злочини росії.
показати весь коментар
20.10.2025 21:06 Відповісти
задля узького миру.
показати весь коментар
20.10.2025 21:25 Відповісти
Ну раз большинство военных---вроде как годится, можно продолжать. Там того меньшинства всего то. Сойдёт. Ну не суки?!
показати весь коментар
20.10.2025 21:00 Відповісти
смоли горячої тобі 🤠 трамп ,а не Нобеля !!! ...
показати весь коментар
20.10.2025 21:02 Відповісти
Пуйло в черговий раз пожанглював плівками Епшейна і Доня зробив вигляд, що вигляд у нього є
показати весь коментар
20.10.2025 21:02 Відповісти
Плять. Американці, краще б ви обрали генератор випадкових слів. Сенсу в його виступах було б значно більше.
показати весь коментар
20.10.2025 21:03 Відповісти
Интересно, сколько по мнению Трампа будет два умножить на два боюсь, что в лучшем случае двадцать два...
показати весь коментар
20.10.2025 21:06 Відповісти
Під@рас. Здохни рижа падаль, підстилка *****.
показати весь коментар
20.10.2025 21:06 Відповісти
Дурачка йому наіть вмикати не треба, бо від природи таке. Отак йому пуйло й сказав, що навмисно бʼє по мирняку. І про Сирію рудий довбень не знає, як пуйло бомбило лікарні та школи, мабуть там теж були війська. Кого ви американці вибрали?
показати весь коментар
20.10.2025 21:09 Відповісти
"Возможно, я что-то упустил, но чем у Трампа закончилось с Гренландией? Аннексировал он ее? Почему молчит? А Канада уже стала 51-м Штатом? Нет? А почему? Трамп что-нибудь говорит об этом? С Панамским каналом неясность. Вернули его себе США? А из Газы население куда переехало? Там же курорт мирового уровня строится."
(С) А Мальгин
показати весь коментар
20.10.2025 21:14 Відповісти
з Гренландією закінчилось тим що іннуіти послали його *****. Так само закінчилось і з іншими. Так само буде і з усім іншим у майбутньому.
показати весь коментар
20.10.2025 21:52 Відповісти
Це наслідок потужної роботи МЗС!
показати весь коментар
20.10.2025 21:14 Відповісти
Зрадник,перш за все своєї країни!
показати весь коментар
20.10.2025 21:21 Відповісти
****! ******* виживший з розума підар!
показати весь коментар
20.10.2025 21:25 Відповісти
ТРАМПУТИН
показати весь коментар
20.10.2025 21:26 Відповісти
Під***рас старий. Воно більше вірить ***** ніж фактам. Це безполєзно з цим дауном про щось говорити
показати весь коментар
20.10.2025 21:43 Відповісти
 
 