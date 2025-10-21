Сенат США пока не будет рассматривать введение новых санкций против РФ

Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тун заявил, что Сенат отложит рассмотрение нового закона о санкциях против России как минимум до саммита президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

об этом пишет Bloomberg.

"На данный момент мы будто нажали на кнопку паузы", - сказал он.

Тун рассказал, что разговаривал с сенатором Линдси Грэмом, главным лоббистом законопроекта от республиканцев:

"Сейчас Грэм работает с Белым домом, пытаясь определить, будет ли эта встреча, которая состоится через пару недель, плодотворной и будет ли способствовать продвижению процесса.

"Если этого не произойдет, я все еще считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", - добавил он.

Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за инициативу, предусматривающую новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения ее войны против Украины.

Интерес к инициативе возобновился в сентябре, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину - через несколько недель после встречи Трампа и Путина на Аляске.

Однако сенаторы воздержались от голосования, поскольку ждали сигнала поддержки от Трампа.

Законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя

Законопроект, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, имеет поддержку не менее 85 сенаторов в Сенате.

Ключевые положения

Устанавливается требование, чтобы Президент США периодически (каждые 90 дней) определял, ведет ли Россия себя недобросовестно в переговорах о мире.

Вводятся санкции: замораживание активов российских чиновников, олигархов; запрет инвестиций в российскую энергетику; ограничение доступа к международным финансовым системам.

Дополнительно - тарифы на страны-импортеры российской энергии, как средство применить давление не только на Россию, но и на ее экономических партнеров (например, Китай или Индию).

При этом законопроект предусматривает и возможность исключений/отклонений (waiver) для Президента, но они очень ограничены - противоречивы.

Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты по России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать более 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.

