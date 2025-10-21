Сенат США пока не будет рассматривать введение новых санкций против РФ
Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тун заявил, что Сенат отложит рассмотрение нового закона о санкциях против России как минимум до саммита президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"На данный момент мы будто нажали на кнопку паузы", - сказал он.
Тун рассказал, что разговаривал с сенатором Линдси Грэмом, главным лоббистом законопроекта от республиканцев:
"Сейчас Грэм работает с Белым домом, пытаясь определить, будет ли эта встреча, которая состоится через пару недель, плодотворной и будет ли способствовать продвижению процесса.
"Если этого не произойдет, я все еще считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", - добавил он.
Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за инициативу, предусматривающую новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения ее войны против Украины.
Интерес к инициативе возобновился в сентябре, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину - через несколько недель после встречи Трампа и Путина на Аляске.
Однако сенаторы воздержались от голосования, поскольку ждали сигнала поддержки от Трампа.
Законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя
Законопроект, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, имеет поддержку не менее 85 сенаторов в Сенате.
Ключевые положения
-
Устанавливается требование, чтобы Президент США периодически (каждые 90 дней) определял, ведет ли Россия себя недобросовестно в переговорах о мире.
-
Вводятся санкции: замораживание активов российских чиновников, олигархов; запрет инвестиций в российскую энергетику; ограничение доступа к международным финансовым системам.
-
Дополнительно - тарифы на страны-импортеры российской энергии, как средство применить давление не только на Россию, но и на ее экономических партнеров (например, Китай или Индию).
-
При этом законопроект предусматривает и возможность исключений/отклонений (waiver) для Президента, но они очень ограничены - противоречивы.
Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты по России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать более 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.
Рубіо не бачить зрушень щодо завершення війни з боку росії, тому наразі не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа й путіна найближчим часом.
З Лавровим Рубіо також не зустрінеться. Це ще одна ознака відміни двостороннього саміту президентів.
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться.