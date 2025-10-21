РУС
Новости Санкции США против России
Сенат США пока не будет рассматривать введение новых санкций против РФ

Джон Тун о законопроекте о санкциях

Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тун заявил, что Сенат отложит рассмотрение нового закона о санкциях против России как минимум до саммита президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"На данный момент мы будто нажали на кнопку паузы", - сказал он.

Тун рассказал, что разговаривал с сенатором Линдси Грэмом, главным лоббистом законопроекта от республиканцев:
"Сейчас Грэм работает с Белым домом, пытаясь определить, будет ли эта встреча, которая состоится через пару недель, плодотворной и будет ли способствовать продвижению процесса.

"Если этого не произойдет, я все еще считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", - добавил он.

Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за инициативу, предусматривающую новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения ее войны против Украины.

Интерес к инициативе возобновился в сентябре, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину - через несколько недель после встречи Трампа и Путина на Аляске.

Однако сенаторы воздержались от голосования, поскольку ждали сигнала поддержки от Трампа.

Законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя

Законопроект, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, имеет поддержку не менее 85 сенаторов в Сенате.

Ключевые положения

  • Устанавливается требование, чтобы Президент США периодически (каждые 90 дней) определял, ведет ли Россия себя недобросовестно в переговорах о мире.

  • Вводятся санкции: замораживание активов российских чиновников, олигархов; запрет инвестиций в российскую энергетику; ограничение доступа к международным финансовым системам.

  • Дополнительно - тарифы на страны-импортеры российской энергии, как средство применить давление не только на Россию, но и на ее экономических партнеров (например, Китай или Индию).

  • При этом законопроект предусматривает и возможность исключений/отклонений (waiver) для Президента, но они очень ограничены - противоречивы.

Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты по России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать более 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.

+10
Що це за демократія, коли все залежить від однієї людини?
21.10.2025 07:07
+7
Вот што тєлєфон животворящій дєлаєт. І збочені походеньки на моцквабаді цієї самої так званої людини багато років тому.
21.10.2025 07:15
+5
9 місяців з момента інавгураціїї трампона.

"Ну ми ще подивимось: а раптом людожер стане вегетаріанцем? Ще 2 тижні/50днів/після наступної зустрічі - вже точно так влупим санкціями і допомогою Україні, що пекло замерзне!"

Це як з обісцянками найвеличнішого: усі в майбутньому часі і усі пусто-брехливі...
21.10.2025 07:10
Що це за демократія, коли все залежить від однієї людини?
21.10.2025 07:07
Вот што тєлєфон животворящій дєлаєт. І збочені походеньки на моцквабаді цієї самої так званої людини багато років тому.
21.10.2025 07:15
Ароша, ти вже з ранку у смітнику покопирсався, поснідав? Ти з двома освітами смітнику Сільпо надаеш перевагу чи Новуса? То ти вже підрахував скільки разів тебе до бану направляли за оті 3 години як ти тут вчора народився, проффесор без освіти?
21.10.2025 07:22
Я по смітниках не ходжу. Я підробляю в церкві та трохи "попрошайнічаю".
Так, я маю дві вищих освіти. Не заздри, старпердло.
21.10.2025 07:45
заради справедливості, воно тут не вчора народилось. За цей рік це його восьмий акаунт, модерація вже задовбалась його деактивувати. До цього воно було Найгун Надвід, Sirion, Ling Steor, Weard Ead, Neustrius, Eärnil, Цанг Лінг... А форум у нього - єдина віддушина, бо воно безробітне, никається у протестантів, і за хлібом виходить в АТБ коли вже стемніє. Йому 46 рочків, і залишилось перечекати всього чотирнадцять. Не треба його дуже чмирити, воно і так убоге.
21.10.2025 07:48
Я дивлюсь на дату реестрації.
То воно сцікливий слимак!
Дякую за інфу. Адресу де воно никаєтся не маєтє?
Ну, АТБ, протестанти то вже наводка. Вирахувати не важко.
Але, проффесссорр, терміново міняй памперс та саою щурячу нору.
21.10.2025 08:28
Слухай, слемаче з двома "освітами", а навіщоти навчався, як шо навсався аж у двох аищах? Шоб у смітниках копирсатись та жити з подаяння?
21.10.2025 08:42
воно юродиве, і всю увагу від оточуючих має тільки на форумі, бо він ***** нікому в житті не потрібен, ні сім'ї, ні дітей. Про таких кажуть: прожив, як під пеньком висрався. Сподіваюсь, що ТЦК його не впіймає, бо через таких гинуть люди поряд, а втопитись у Тисі йому духу не вистачає.
21.10.2025 09:04
Зовсім ні. Ще Обама нам пояснював, що ми унтерменші та Крим російськомовний. Ми для них = дикуни, почитайте книгу Обами, де він описував вояж на Донецьк з сенатором Лугаром. Можно подумати, нас байден сильно любив.
показать весь комментарий
21.10.2025 07:22
Хто й чому зобов'язаний тебе любити? Шо за дебілізм?
А от Байден! Колишній трамподрочер, якому соромно зізнатись?
21.10.2025 07:43
Хто б сумнівався?
21.10.2025 07:08
9 місяців з момента інавгураціїї трампона.

"Ну ми ще подивимось: а раптом людожер стане вегетаріанцем? Ще 2 тижні/50днів/після наступної зустрічі - вже точно так влупим санкціями і допомогою Україні, що пекло замерзне!"

Це як з обісцянками найвеличнішого: усі в майбутньому часі і усі пусто-брехливі...
21.10.2025 07:10
Ще в лютому треба було реагувати на очевидне - казати, що нова адміністрація США зрадила Україну і підігрує агресору і військовому злочинцю путіну, що нам в особі США потрібен союзник, а не посередник і так далі.

Заради хоч і важливих, але стратегічно малих дрібниць ми втрачаємо моральну правоту позиції, послідовність, стрижень - ми лестимо цьому уроду, тим самим ллємо лайно на колишню адміністрацію (демократи цього не забудуть, коли повернуться до влади в 2029-му). Все по Черчіллю - якщо між ганьбою і війною ви обираєте ганьбу, то матимете і те, і інше.
Треба було жорстко стати в опозицію Трампу і припинити слухати цю фігню і брати участь у тому цирку.
Так, нам би обрізали підтримку - так її від США і так майже немає. Все, що у нас зараз є - все від ЄС, Канади, Японії і Австралії. Трохи (неофіційно) від Ізраїлю, Туреччини, Азербайджану і Південної Кореї. То сенс плазувати перед Трампом ?
Публічне оголошення, що він працює на Кремль, створило б кошмарну внутрішньополітичну кризу в США. Так, не одразу, але впевнено. І за 8 місяців, що минули з лютого, ми були б вже у іншій політичній ситуації. А так нас варять на повільному вогні, а ми весь час на щось сподіваємося : "Ось нарешті Трамп зрозумів, що з путіним неможливо домовлятися !!! Тепер якккк . . . " Нічого не буде, бо Трамп - агент путіна. Це ж так очевидно. Просто він не може надто відкрито на нього працювати, бо в США народ і політична еліта все ж прихильні до України, а не до путіноідів.
21.10.2025 08:06
Світовий поліцейський помер, дуже прикро
21.10.2025 07:11
тепер він сильно смердить через чудовий океан
21.10.2025 08:17
Та не помер. Просто взяв хабар від бандюка і набухався через протест залишки совісті. Тепер довги буде відходити і похмелятися. У голлівудських фільмах про копів таке часто експлуатують: коп зблудив - забухав - залишив роботу - тріумфально поаернувся. За законами жанру чекаємо хеппі-енду.
21.10.2025 08:25
Який ще Сенат коли є "друг вальдья" з яким завжди можна потеревенити по телефону.
21.10.2025 07:13
Боже ж ти мій, ЯКА НЕСПОДІВОНКА!
Так посміятись з ранку, це мабуть непогано.
21.10.2025 07:15
Союзнички херові.
21.10.2025 07:17
За Трампа Сенат не буде розглядати санкцій-так точніше
21.10.2025 07:19
Ні санкцій, ні зброї, Путіна ввести в рукопожаті, давити Україну. Це постійний та незмінний план Трампа. В нього немає ніяких "раворотів на 90 градусів до України" та прочої маяччні. ВІн просто потужно балаболить, і наша балаболка Зелька це знає. Тому і всикається від сміху на запитання про Томагавки.
21.10.2025 07:19
Бо в нас боневтік.
21.10.2025 07:22
це значить на forever ,зустрічі не буде , пуйло сцикун
21.10.2025 07:19
Джон і Афріці куй.
21.10.2025 07:21
21.10.2025 07:23
У томагавках відмовив Трампон, а не Зеленський. І не лише Зеленському, а всім українцям. Не їж із смітників - знижуються когнітивні здібності.
21.10.2025 07:57
ця картинка розкриває сутність відносин трампа та зеленського.
21.10.2025 08:03
ну правильно. А інакше можно зіпсувати чудовий пісділ.
21.10.2025 07:26
Гнилі паскуди.
21.10.2025 07:28
Все під Трампа - демократії каюк?
21.10.2025 07:40
❗️Зустріч Трампа та путіна не відбудеться наступного тижня, - CNN

Рубіо не бачить зрушень щодо завершення війни з боку росії, тому наразі не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа й путіна найближчим часом.

З Лавровим Рубіо також не зустрінеться. Це ще одна ознака відміни двостороннього саміту президентів.
21.10.2025 07:56 Ответить
Дай бог щоб вони не зустрілись
21.10.2025 08:52 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко: Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться.
21.10.2025 08:57 Ответить
все, про що свистять магашисти - це все натуральний піздьож.
21.10.2025 08:56 Ответить
Гамериканські сенатори, після цього, запросто можуть приходити на роботу в краватках,за 30 баксів,із рашистським триколором,беручи приклад з шефа Пентангону "Гесекуя"
21.10.2025 09:05 Ответить
За Трампа не буде ніяких санкцій. Запам'ятайте цей твіт
21.10.2025 09:18 Ответить
 
 