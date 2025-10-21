Сенат США поки не буде розглядати введення нових санкцій проти РФ

Лідер республіканців у Сенаті США Джон Тун заявив, що Сенат відкладе розгляд нового закону про санкції проти Росії щонайменше до саміту президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"На даний момент ми ніби натиснули на кнопку паузи", - сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тун розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом, головним лобістом законопроєкту від республіканців:

"Зараз Грем працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч, яка відбудеться через пару тижнів, плідною і чи сприятиме просуванню процесу.

"Якщо цього не станеться, я все ще вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у арсеналі президента, який він може використати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав він.

Сенатори вже кілька місяців наполягають на голосуванні за ініціативу, що передбачає нові економічні санкції, аби посилити тиск на Росію з метою припинення її війни проти України.

Інтерес до ініціативи відновився у вересні, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну - через кілька тижнів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Однак сенатори утрималися від голосування, оскільки чекали сигналу підтримки від Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила експорт зрідженого природного газу попри санкції, - Bloomberg

Законопроєкт сенаторів Грема та Блюменталя

Законопроєкт, розроблений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, має підтримку щонайменше 85 сенаторів у Сенаті.

Ключові положення

Встановлюється вимога, щоб Президент США періодично (кожні 90 днів) визначав, чи Росія веде себе недобросовісно у переговорах про мир.

Вводяться санкції: замороження активів російських чиновників, олігархів; заборона інвестицій у російську енергетику; обмеження доступу до міжнародних фінансових систем.

Додатково — тарифи на країни-імпортери російської енергії, як засіб застосувати тиск не лише на Росію, але на її економічних партнерів (напр., Китай чи Індію).

При цьому законопроєкт передбачає й можливість виключень/відклень (waiver) для Президента, але вони дуже обмежені — суперечливі.

Раніше Грем і Блюменталь вже висували спільні законопроєкти щодо Росії. У вересні 2022 і червні 2024 року вони пропонували визнати РФ державою-спонсором тероризму. У березні 2025 року вони закликали конфіскувати понад 300 млрд доларів заморожених активів РФ і передати їх Україні. Всі ці ініціативи не мали продовження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США мають діяти паралельно з Європою у санкціях проти РФ, - Зеленський