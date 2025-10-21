Сенат США поки не буде розглядати введення нових санкцій проти РФ
Лідер республіканців у Сенаті США Джон Тун заявив, що Сенат відкладе розгляд нового закону про санкції проти Росії щонайменше до саміту президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"На даний момент ми ніби натиснули на кнопку паузи", - сказав він.
Тун розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом, головним лобістом законопроєкту від республіканців:
"Зараз Грем працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч, яка відбудеться через пару тижнів, плідною і чи сприятиме просуванню процесу.
"Якщо цього не станеться, я все ще вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у арсеналі президента, який він може використати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав він.
Сенатори вже кілька місяців наполягають на голосуванні за ініціативу, що передбачає нові економічні санкції, аби посилити тиск на Росію з метою припинення її війни проти України.
Інтерес до ініціативи відновився у вересні, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну - через кілька тижнів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.
Однак сенатори утрималися від голосування, оскільки чекали сигналу підтримки від Трампа.
Законопроєкт сенаторів Грема та Блюменталя
Законопроєкт, розроблений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, має підтримку щонайменше 85 сенаторів у Сенаті.
Ключові положення
-
Встановлюється вимога, щоб Президент США періодично (кожні 90 днів) визначав, чи Росія веде себе недобросовісно у переговорах про мир.
-
Вводяться санкції: замороження активів російських чиновників, олігархів; заборона інвестицій у російську енергетику; обмеження доступу до міжнародних фінансових систем.
-
Додатково — тарифи на країни-імпортери російської енергії, як засіб застосувати тиск не лише на Росію, але на її економічних партнерів (напр., Китай чи Індію).
-
При цьому законопроєкт передбачає й можливість виключень/відклень (waiver) для Президента, але вони дуже обмежені — суперечливі.
Раніше Грем і Блюменталь вже висували спільні законопроєкти щодо Росії. У вересні 2022 і червні 2024 року вони пропонували визнати РФ державою-спонсором тероризму. У березні 2025 року вони закликали конфіскувати понад 300 млрд доларів заморожених активів РФ і передати їх Україні. Всі ці ініціативи не мали продовження.
Так, я маю дві вищих освіти. Не заздри, старпердло.
То воно сцікливий слимак!
Дякую за інфу. Адресу де воно никаєтся не маєтє?
Ну, АТБ, протестанти то вже наводка. Вирахувати не важко.
Але, проффесссорр, терміново міняй памперс та саою щурячу нору.
А от Байден! Колишній трамподрочер, якому соромно зізнатись?
"Ну ми ще подивимось: а раптом людожер стане вегетаріанцем? Ще 2 тижні/50днів/після наступної зустрічі - вже точно так влупим санкціями і допомогою Україні, що пекло замерзне!"
Це як з обісцянками найвеличнішого: усі в майбутньому часі і усі пусто-брехливі...
Заради хоч і важливих, але стратегічно малих дрібниць ми втрачаємо моральну правоту позиції, послідовність, стрижень - ми лестимо цьому уроду, тим самим ллємо лайно на колишню адміністрацію (демократи цього не забудуть, коли повернуться до влади в 2029-му). Все по Черчіллю - якщо між ганьбою і війною ви обираєте ганьбу, то матимете і те, і інше.
Треба було жорстко стати в опозицію Трампу і припинити слухати цю фігню і брати участь у тому цирку.
Так, нам би обрізали підтримку - так її від США і так майже немає. Все, що у нас зараз є - все від ЄС, Канади, Японії і Австралії. Трохи (неофіційно) від Ізраїлю, Туреччини, Азербайджану і Південної Кореї. То сенс плазувати перед Трампом ?
Публічне оголошення, що він працює на Кремль, створило б кошмарну внутрішньополітичну кризу в США. Так, не одразу, але впевнено. І за 8 місяців, що минули з лютого, ми були б вже у іншій політичній ситуації. А так нас варять на повільному вогні, а ми весь час на щось сподіваємося : "Ось нарешті Трамп зрозумів, що з путіним неможливо домовлятися !!! Тепер якккк . . . " Нічого не буде, бо Трамп - агент путіна. Це ж так очевидно. Просто він не може надто відкрито на нього працювати, бо в США народ і політична еліта все ж прихильні до України, а не до путіноідів.
Так посміятись з ранку, це мабуть непогано.
Вже тоді трампісти нам почали ставити палки в колеса.
Рубіо не бачить зрушень щодо завершення війни з боку росії, тому наразі не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа й путіна найближчим часом.
З Лавровим Рубіо також не зустрінеться. Це ще одна ознака відміни двостороннього саміту президентів.
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться.
А взагалі історія вчить нас тільки тому, що вона нас нічому не вчить.