Новини Санкції США проти Росії
1 770 46

Сенат США поки не буде розглядати введення нових санкцій проти РФ

Джон Тун про законопроєкт про санкції

Лідер республіканців у Сенаті США Джон Тун заявив, що Сенат відкладе розгляд нового закону про санкції проти Росії щонайменше до саміту президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg.

"На даний момент ми ніби натиснули на кнопку паузи", - сказав він.

Тун розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом, головним лобістом законопроєкту від республіканців:
"Зараз Грем працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде ця зустріч, яка відбудеться через пару тижнів, плідною і чи сприятиме просуванню процесу.

"Якщо цього не станеться, я все ще вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у арсеналі президента, який він може використати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав він.

Сенатори вже кілька місяців наполягають на голосуванні за ініціативу, що передбачає нові економічні санкції, аби посилити тиск на Росію з метою припинення її війни проти України.

Інтерес до ініціативи відновився у вересні, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну - через кілька тижнів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Однак сенатори утрималися від голосування, оскільки чекали сигналу підтримки від Трампа.

Законопроєкт сенаторів Грема та Блюменталя

Законопроєкт, розроблений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, має підтримку щонайменше  85 сенаторів у Сенаті.

Ключові положення

  • Встановлюється вимога, щоб Президент США періодично (кожні 90 днів) визначав, чи Росія веде себе недобросовісно у переговорах про мир. 

  • Вводяться санкції: замороження активів російських чиновників, олігархів; заборона інвестицій у російську енергетику; обмеження доступу до міжнародних фінансових систем. 

  • Додатково — тарифи на країни-імпортери російської енергії, як засіб застосувати тиск не лише на Росію, але на її економічних партнерів (напр., Китай чи Індію). 

  • При цьому законопроєкт передбачає й можливість виключень/відклень (waiver) для Президента, але вони дуже обмежені — суперечливі.

Раніше Грем і Блюменталь вже висували спільні законопроєкти щодо Росії. У вересні 2022 і червні 2024 року вони пропонували визнати РФ державою-спонсором тероризму. У березні 2025 року вони закликали конфіскувати понад 300 млрд доларів заморожених активів РФ і передати їх Україні. Всі ці ініціативи не мали продовження.

Автор: 

+10
Що це за демократія, коли все залежить від однієї людини?
21.10.2025 07:07 Відповісти
+7
Вот што тєлєфон животворящій дєлаєт. І збочені походеньки на моцквабаді цієї самої так званої людини багато років тому.
21.10.2025 07:15 Відповісти
+5
9 місяців з момента інавгураціїї трампона.

"Ну ми ще подивимось: а раптом людожер стане вегетаріанцем? Ще 2 тижні/50днів/після наступної зустрічі - вже точно так влупим санкціями і допомогою Україні, що пекло замерзне!"

Це як з обісцянками найвеличнішого: усі в майбутньому часі і усі пусто-брехливі...
21.10.2025 07:10 Відповісти
Що це за демократія, коли все залежить від однієї людини?
21.10.2025 07:07 Відповісти
Вот што тєлєфон животворящій дєлаєт. І збочені походеньки на моцквабаді цієї самої так званої людини багато років тому.
21.10.2025 07:15 Відповісти
Ароша, ти вже з ранку у смітнику покопирсався, поснідав? Ти з двома освітами смітнику Сільпо надаеш перевагу чи Новуса? То ти вже підрахував скільки разів тебе до бану направляли за оті 3 години як ти тут вчора народився, проффесор без освіти?
21.10.2025 07:22 Відповісти
Я по смітниках не ходжу. Я підробляю в церкві та трохи "попрошайнічаю".
Так, я маю дві вищих освіти. Не заздри, старпердло.
21.10.2025 07:45 Відповісти
заради справедливості, воно тут не вчора народилось. За цей рік це його восьмий акаунт, модерація вже задовбалась його деактивувати. До цього воно було Найгун Надвід, Sirion, Ling Steor, Weard Ead, Neustrius, Eärnil, Цанг Лінг... А форум у нього - єдина віддушина, бо воно безробітне, никається у протестантів, і за хлібом виходить в АТБ коли вже стемніє. Йому 46 рочків, і залишилось перечекати всього чотирнадцять. Не треба його дуже чмирити, воно і так убоге.
21.10.2025 07:48 Відповісти
Я дивлюсь на дату реестрації.
То воно сцікливий слимак!
Дякую за інфу. Адресу де воно никаєтся не маєтє?
Ну, АТБ, протестанти то вже наводка. Вирахувати не важко.
Але, проффесссорр, терміново міняй памперс та саою щурячу нору.
21.10.2025 08:28 Відповісти
Слухай, слемаче з двома "освітами", а навіщоти навчався, як шо навсався аж у двох аищах? Шоб у смітниках копирсатись та жити з подаяння?
21.10.2025 08:42 Відповісти
воно юродиве, і всю увагу від оточуючих має тільки на форумі, бо він ***** нікому в житті не потрібен, ні сім'ї, ні дітей. Про таких кажуть: прожив, як під пеньком висрався. Сподіваюсь, що ТЦК його не впіймає, бо через таких гинуть люди поряд, а втопитись у Тисі йому духу не вистачає.
21.10.2025 09:04 Відповісти
Сміття?
21.10.2025 09:27 Відповісти
Виборець.
21.10.2025 09:35 Відповісти
Zе та Слуг *****?
21.10.2025 10:20 Відповісти
Зовсім ні. Ще Обама нам пояснював, що ми унтерменші та Крим російськомовний. Ми для них = дикуни, почитайте книгу Обами, де він описував вояж на Донецьк з сенатором Лугаром. Можно подумати, нас байден сильно любив.
21.10.2025 07:22 Відповісти
Хто й чому зобов'язаний тебе любити? Шо за дебілізм?
А от Байден! Колишній трамподрочер, якому соромно зізнатись?
21.10.2025 07:43 Відповісти
Хто б сумнівався?
21.10.2025 07:08 Відповісти
9 місяців з момента інавгураціїї трампона.

"Ну ми ще подивимось: а раптом людожер стане вегетаріанцем? Ще 2 тижні/50днів/після наступної зустрічі - вже точно так влупим санкціями і допомогою Україні, що пекло замерзне!"

Це як з обісцянками найвеличнішого: усі в майбутньому часі і усі пусто-брехливі...
21.10.2025 07:10 Відповісти
Ще в лютому треба було реагувати на очевидне - казати, що нова адміністрація США зрадила Україну і підігрує агресору і військовому злочинцю путіну, що нам в особі США потрібен союзник, а не посередник і так далі.

Заради хоч і важливих, але стратегічно малих дрібниць ми втрачаємо моральну правоту позиції, послідовність, стрижень - ми лестимо цьому уроду, тим самим ллємо лайно на колишню адміністрацію (демократи цього не забудуть, коли повернуться до влади в 2029-му). Все по Черчіллю - якщо між ганьбою і війною ви обираєте ганьбу, то матимете і те, і інше.
Треба було жорстко стати в опозицію Трампу і припинити слухати цю фігню і брати участь у тому цирку.
Так, нам би обрізали підтримку - так її від США і так майже немає. Все, що у нас зараз є - все від ЄС, Канади, Японії і Австралії. Трохи (неофіційно) від Ізраїлю, Туреччини, Азербайджану і Південної Кореї. То сенс плазувати перед Трампом ?
Публічне оголошення, що він працює на Кремль, створило б кошмарну внутрішньополітичну кризу в США. Так, не одразу, але впевнено. І за 8 місяців, що минули з лютого, ми були б вже у іншій політичній ситуації. А так нас варять на повільному вогні, а ми весь час на щось сподіваємося : "Ось нарешті Трамп зрозумів, що з путіним неможливо домовлятися !!! Тепер якккк . . . " Нічого не буде, бо Трамп - агент путіна. Це ж так очевидно. Просто він не може надто відкрито на нього працювати, бо в США народ і політична еліта все ж прихильні до України, а не до путіноідів.
21.10.2025 08:06 Відповісти
Світовий поліцейський помер, дуже прикро
21.10.2025 07:11 Відповісти
тепер він сильно смердить через чудовий океан
21.10.2025 08:17 Відповісти
Та не помер. Просто взяв хабар від бандюка і набухався через протест залишки совісті. Тепер довги буде відходити і похмелятися. У голлівудських фільмах про копів таке часто експлуатують: коп зблудив - забухав - залишив роботу - тріумфально поаернувся. За законами жанру чекаємо хеппі-енду.
21.10.2025 08:25 Відповісти
Який ще Сенат коли є "друг вальдья" з яким завжди можна потеревенити по телефону.
21.10.2025 07:13 Відповісти
Боже ж ти мій, ЯКА НЕСПОДІВОНКА!
Так посміятись з ранку, це мабуть непогано.
21.10.2025 07:15 Відповісти
Союзнички херові.
21.10.2025 07:17 Відповісти
За Трампа Сенат не буде розглядати санкцій-так точніше
21.10.2025 07:19 Відповісти
Це почалося ще до обрання Трампа, - згадайте "свиню", яку нам підклав мудак Джонсон.
Вже тоді трампісти нам почали ставити палки в колеса.
21.10.2025 09:42 Відповісти
Ні санкцій, ні зброї, Путіна ввести в рукопожаті, давити Україну. Це постійний та незмінний план Трампа. В нього немає ніяких "раворотів на 90 градусів до України" та прочої маяччні. ВІн просто потужно балаболить, і наша балаболка Зелька це знає. Тому і всикається від сміху на запитання про Томагавки.
21.10.2025 07:19 Відповісти
Бо в нас боневтік.
21.10.2025 07:22 Відповісти
це значить на forever ,зустрічі не буде , пуйло сцикун
21.10.2025 07:19 Відповісти
Джон і Афріці куй.
21.10.2025 07:21 Відповісти
21.10.2025 07:23 Відповісти
У томагавках відмовив Трампон, а не Зеленський. І не лише Зеленському, а всім українцям. Не їж із смітників - знижуються когнітивні здібності.
21.10.2025 07:57 Відповісти
ця картинка розкриває сутність відносин трампа та зеленського.
21.10.2025 08:03 Відповісти
ну правильно. А інакше можно зіпсувати чудовий пісділ.
21.10.2025 07:26 Відповісти
Гнилі паскуди.
21.10.2025 07:28 Відповісти
Все під Трампа - демократії каюк?
21.10.2025 07:40 Відповісти
❗️Зустріч Трампа та путіна не відбудеться наступного тижня, - CNN

Рубіо не бачить зрушень щодо завершення війни з боку росії, тому наразі не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа й путіна найближчим часом.

З Лавровим Рубіо також не зустрінеться. Це ще одна ознака відміни двостороннього саміту президентів.
21.10.2025 07:56 Відповісти
Дай бог щоб вони не зустрілись
21.10.2025 08:52 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко: Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться.
21.10.2025 08:57 Відповісти
все, про що свистять магашисти - це все натуральний піздьож.
21.10.2025 08:56 Відповісти
Гамериканські сенатори, після цього, запросто можуть приходити на роботу в краватках,за 30 баксів,із рашистським триколором,беручи приклад з шефа Пентангону "Гесекуя"
21.10.2025 09:05 Відповісти
За Трампа не буде ніяких санкцій. Запам'ятайте цей твіт
21.10.2025 09:18 Відповісти
Розумні це вже давно зрозуміли,нерозумні і не дуже розумні ще на щось сподіваються
21.10.2025 09:38 Відповісти
Варто оголосити Київ і Хошимін (той що колишній Сайгон) містами-побратимами)

А взагалі історія вчить нас тільки тому, що вона нас нічому не вчить.
21.10.2025 09:26 Відповісти
 
 