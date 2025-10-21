На фронте произошло 108 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 108 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

В течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Винторовка, Бобылевка, Белая Береза, Бунякино, Малушино Сумской области; Хреновка, Архиповка, Сеньковка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 76 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного. Авиаудару КАБами подвергся Харьков.

На Купянском направлении наши воины отражают наступательные действия врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки. В настоящее время две атаки врага отбиты, еще пять боев продолжаются.

Также читайте: Россияне пытаются продвинуться в сторону Покровского на Александровском направлении, - 110-я ОМБр

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики 20 раз атаковали в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр, в данное время бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.

На Покровском направлении 45 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Николаевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Ореховое и Дачное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Филия, Вербовое, Новогригорьевка и Новониколаевка. Два боевые столкновения еще продолжаются. Вражеская авиация ударила бомбами по населенным пунктам Ривнополье, Солодкое, Малиновка.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 132 200 человек (+1130 за сутки), 11 278 танков, 33 902 артсистемы, 23 436 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, в настоящее время, противник наступательных действий не проводил.

Больше читайте в нашем Telegram-канале