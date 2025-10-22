На фронте зафиксировано 56 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

В течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бобылевка, Кучеровка, Толстодубово, Новая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбивали четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и осуществил 73 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили три вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодязного.

На Купянском направлении наши воины отражают атаку врага в районе Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении произошло два боевые столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Сиверска, Выемки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики пять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Софиевка, сейчас бой продолжается в одной локации.

На Покровском направлении 20 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филия. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор 10 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербово, Привольное, Нововасильевка и Новогригорьевка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ривнополье, Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару подверглось Запорожье.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, один бой еще продолжается.

