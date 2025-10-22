На фронте произошло 111 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 62 авиационных ударов, применив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 3337 дронов-камикадзе, совершил 3311 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки захватчиков. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 145 обстрелов, девять из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага вблизи Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши воины отражали три атаки врага в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили четыре штурмовые действия захватчиков вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался наступать в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили девять атак врага, сейчас бои идут в одной локации.

В течение текущих суток на Покровском направлении враг совершил 40 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Луч, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверево, Дачное, Филия и в направлении Гришино. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 87 оккупантов, из которых 62 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов, три антенны БпЛА, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов. Также украинские воины поразили артиллерийскую систему, четыре единицы автомобильной, единицу специальной техники и десять укрытий для личного состава.

На Александровском направлении украинские подразделения отрази 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербово, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригорьевка. Еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ровнополье, Гуляйполе, Успеновка, Зализничное и Малиновка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару подверглось Запорожье.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Оккупанты нанесли авиаудар по Ольговке.

