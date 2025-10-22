На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 3337 дронів-камікадзе, здійснив 3311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 145 обстрілів, дев’ять з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного, ще два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивали три атаки ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили чотири штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався наступати у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, наразі бої точаться у одній локації.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 40 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 87 окупантів, з яких 62 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 12 безпілотних літальних апаратів, три антени БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів. Також українські воїни уразили артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два боєзіткнення тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне та Малинівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.

