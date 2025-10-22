Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 133 250 осіб (+1050 за добу), 11 280 танків, 33 914 артсистем, 23 447 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 133 250 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 133 250 (+1 050) осіб
- танків - 11 280 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 23 447 (+11) од.
- артилерійських систем - 33 914 (+12) од.
- РСЗВ - 1 524 (+0) од.
- засоби ППО - 1 229 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 72 760 (+160) од.
- крилаті ракети - 3 864 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 65 122 (+96) од.
- спеціальна техніка - 3 981 (+1) од.
-
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
liwimta
22.10.2025 06:49
liwimta
22.10.2025 06:50
Urs
22.10.2025 07:07
Яр Холодний
22.10.2025 07:20
Urs
22.10.2025 07:36
Яр Холодний
22.10.2025 07:45
Urs
22.10.2025 07:49
Oleg Iavtushenko
22.10.2025 07:43
Iryna LIV #303361
22.10.2025 07:48
