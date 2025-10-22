УКР
2 239 9

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 133 250 осіб (+1050 за добу), 11 280 танків, 33 914 артсистем, 23 447 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 133 250 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно становлять:

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (19158) Генштаб ЗС (7433) ліквідація (4514) знищення (8550)
Коментувати
Тисяча
показати весь коментар
22.10.2025 06:49 Відповісти
Це правильно.
показати весь коментар
22.10.2025 06:50 Відповісти
поїхали танчики і ББМки замість моциків.
показати весь коментар
22.10.2025 07:07 Відповісти
Рембати запрацювали... Підрихтували побиту техніку, і кинули в бойові частини. А там рішили - ""вперёд, за арденами!"...
показати весь коментар
22.10.2025 07:20 Відповісти
та вони і влітку працювали. Просто моцики вже не їдуть.
показати весь коментар
22.10.2025 07:36 Відповісти
Український чорнозем "створює проблеми"?...
показати весь коментар
22.10.2025 07:45 Відповісти
ну так, "покладений" у рідку багнюку моцик приходиться кидати.
показати весь коментар
22.10.2025 07:49 Відповісти
Тушковані кацапи в ********* у власному соку
показати весь коментар
22.10.2025 07:43 Відповісти
Знов без знищеного ППО. Сумно.
показати весь коментар
22.10.2025 07:48 Відповісти
 
 