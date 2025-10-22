РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9079 посетителей онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 673 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 133 250 человек (+1050 за сутки), 11 280 танков, 33 914 артсистем, 23 447 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 133 250 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 22.10.25 ориентировочно составляют:

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20997) Генштаб ВС (7123) ликвидация (4121) уничтожение (8226)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тисяча
показать весь комментарий
22.10.2025 06:49 Ответить
Це правильно.
показать весь комментарий
22.10.2025 06:50 Ответить
поїхали танчики і ББМки замість моциків.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:07 Ответить
Рембати запрацювали... Підрихтували побиту техніку, і кинули в бойові частини. А там рішили - ""вперёд, за арденами!"...
показать весь комментарий
22.10.2025 07:20 Ответить
та вони і влітку працювали. Просто моцики вже не їдуть.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:36 Ответить
Український чорнозем "створює проблеми"?...
показать весь комментарий
22.10.2025 07:45 Ответить
ну так, "покладений" у рідку багнюку моцик приходиться кидати.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:49 Ответить
Тушковані кацапи в ********* у власному соку
показать весь комментарий
22.10.2025 07:43 Ответить
Знов без знищеного ППО. Сумно.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:48 Ответить
 
 