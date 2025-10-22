Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 133 250 человек (+1050 за сутки), 11 280 танков, 33 914 артсистем, 23 447 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 133 250 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 22.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 133 250 (+1 050) человек

танков - 11 280 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 23 447 (+11) ед.

артиллерийских систем - 33 914 (+12) ед.

РСЗО - 1 524 (+0) ед.

средства ПВО - 1 229 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 72 760 (+160) ед.

крылатые ракеты - 3 864 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 122 (+96) ед.

специальная техника - 3 981 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.