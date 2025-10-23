РУС
В Украине действуют почасовые отключения в 12 областях, самые крупные отключения - в Харьковской и Черниговской, - "Укрэнерго"

Отключение электроэнергии и отключение света

На утро 23 октября обесточенными оставались потребители в Харьковской и Черниговской областях. В 12 областях применяются графики почасовых отключений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности - массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября - сегодня с 07:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - отметили в компании.

Враг продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования. Аварийно-восстановительные работы начинаются сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

Массированный обстрел 22 октября

В ночь на 22 октября российские захватчики осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Враг ударил ракетами и беспилотниками. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 433 средства воздушного нападения - 28 ракет (15 из них - "баллистика") и 405 БпЛА различных типов.

В результате атаки погибли 6 человек, среди них - двое детей.

Под вражеским ударом оказались Запорожье, Киев, Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей:

  • 333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 8 крылатых ракет Искандер-К;
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

