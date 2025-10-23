В Україні діють погодинні відключення у 12 областях, найбільші знеструмлення - у Харківській та Чернігівській, - "Укренерго"

На ранок 23 жовтня знеструмленими залишались споживачі на Харківщині та Чернігівщині. У 12 областях застосовуються графіки погодинних відключень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - зазначили у компанії.

Ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуація.

Масований обстріл 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня російські загарбники здійснили масований комбінований удар по території України. Ворог вдарив ракетами та безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів.

Внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них - двоє дітей.

Під ворожим ударом опинилися Запоріжжя, Київ, Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

