В Україні діють погодинні відключення у 12 областях, найбільші знеструмлення - у Харківській та Чернігівській, - "Укренерго"

Знеструмлення та відключення світла

На ранок 23 жовтня знеструмленими залишались споживачі на Харківщині та Чернігівщині.  У 12 областях застосовуються графіки погодинних відключень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - зазначили у компанії.

Ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуація.

Масований обстріл 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня російські загарбники здійснили масований комбінований удар по території України. Ворог вдарив ракетами та безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів.

Внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них - двоє дітей. 

Під ворожим ударом опинилися Запоріжжя, Київ, Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

  • 333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 8 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні почали запроваджувати графіки відключень світла для населення

Укренерго (2799) відключення світла (1189) знеструмлення (72)
еще повоюем- до последнего украинца и последней горящей лампочки- детей и стариков жалко
23.10.2025 12:47 Відповісти
Ваши варианты? Идти в РФию все страной?
23.10.2025 13:26 Відповісти
Економії нуль.Трохи займаюсь ремонтом побутових приладів,приїхав учора до людини,світла немає.Включили світло,ніщо не працює.Напруга 160 вольт,все ,що стояло без світла,включилося.Горять холодильники, насоси.Лічильники крутять справно,менша напруга,більший струм.Десь хвилин через сорок трохи стабілізувалося.
Живемо удвох,енергії споживаємо небагато,лампи всі економки Але і без відключень,і з відключенн виходить~3 кВт/год.
23.10.2025 13:02 Відповісти
Перекос по фазах вчора добрячий був. У мене навпаки на моїй фазі було 250 - 256 Вольт. В прнципі ще вписується в межі (230 Вольт + 10%)
23.10.2025 13:10 Відповісти
 
 