На фронте зафиксировано 69 боестолкновений, больше всего враг атакует на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Стариково, Бобылевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции Сил обороны. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отражали четыре наступательных действия захватнической армии в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголовое. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении с начала текущих суток противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались продвинуться на позиции наших подразделений вблизи Щербиновки, Русина Яра, Катериновки и Софиевки. Силы обороны успешно остановили все попытки захватчиков.

На Покровском направлении в течение дня противник 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Молодецкое и в направлении других населенных пунктов. Два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка. Одно боевое столкновение пока продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Даниловка, Новоуспенское, Сладкое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Степное. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Речное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.