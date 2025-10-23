На фронті зафіксовано 69 боєзіткнень, найбільше ворог атакує на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

Бойові дії на півночі

Ворог з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Старикове, Бобилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції Сил оборони. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще два бойові зіткнення тривають.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали чотири наступальні дії загарбницької армії у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися просунутися на позиції наших підрозділів поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників.

На Покровському напрямку протягом дня противник 16 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке та в напрямку інших населених пунктів. Два бойові зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка. Одне бойове зіткнення наразі триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Данилівка, Новоуспенське, Солодке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Степове. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Річне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.