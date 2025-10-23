1 413 4
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 23 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА
В 18:43 сообщалось о движении БпЛА:
- на юге и в центре Харьковщины основное направление движения на запад;
- беспилотники на Полтавщине, на севере от н.п. Козельщина в западном направлении;
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины в северо-западном направлении.
В 18:51 - вражеские БпЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на Павлоград.
В 19:10 - пуски КАБ на Сумщину.
В 19:41 - БпЛА над Черниговом, находитесь в безопасных местах.
В 19:50 - ударные БПЛА на Днепропетровщине:
- с севера на н.п. Каменское;
- на севере от н.п. Магдалиновка, курсом на юг;
- на севере от н.п. Петропавловка, курсом на Харьковщину.
Обновленная информация
В 19:57 сообщалось об ударных БпЛА на Харьковщине:
- с севера на н.п. Изюм;
- к северу от н.п. Балаклея, курсом на восток;
- на юге на н.п. Сахновщина.
В 20:15 - БпЛА к западу от Чернигова, курсом на север и юг.
В 20:29 – группа БпЛА в центре Харьковщины, курсом на восток и запад.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что вследствие вражеских атак на Херсонщину три человека погибли и четверо ранены.
вава обіцяв дрони перехоплювачі і 300 фламінго щоб кацапи голів не піднімали і ходили жидким
