Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 23 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:43 сообщалось о движении БпЛА:

на юге и в центре Харьковщины основное направление движения на запад;

беспилотники на Полтавщине, на севере от н.п. Козельщина в западном направлении;

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины в северо-западном направлении.

В 18:51 - вражеские БпЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на Павлоград.

В 19:10 - пуски КАБ на Сумщину.

В 19:41 - БпЛА над Черниговом, находитесь в безопасных местах.

В 19:50 - ударные БПЛА на Днепропетровщине:

с севера на н.п. Каменское;

на севере от н.п. Магдалиновка, курсом на юг;

на севере от н.п. Петропавловка, курсом на Харьковщину.

Обновленная информация

В 19:57 сообщалось об ударных БпЛА на Харьковщине:

с севера на н.п. Изюм;

к северу от н.п. Балаклея, курсом на восток;

на юге на н.п. Сахновщина.

В 20:15 - БпЛА к западу от Чернигова, курсом на север и юг.

В 20:29 – группа БпЛА в центре Харьковщины, курсом на восток и запад.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что вследствие вражеских атак на Херсонщину три человека погибли и четверо ранены.

Смотрите также: "Из-за предательства произошло отставание в развитии БпЛА", - бывший комбриг 110-й бригады ТрО Игнатьев. ВИДЕО