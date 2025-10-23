РУС
Новости Атака беспилотников
1 413 4

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов 23 октября

Вечером 23 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:43 сообщалось о движении БпЛА:

  • на юге и в центре Харьковщины основное направление движения на запад;
  • беспилотники на Полтавщине, на севере от н.п. Козельщина в западном направлении;
  • БпЛА в северо-восточной части Черниговщины в северо-западном направлении.

В 18:51 - вражеские БпЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на Павлоград.

В 19:10 - пуски КАБ на Сумщину.

В 19:41 - БпЛА над Черниговом, находитесь в безопасных местах.

В 19:50 - ударные БПЛА на Днепропетровщине:

  • с севера на н.п. Каменское;
  • на севере от н.п. Магдалиновка, курсом на юг;
  • на севере от н.п. Петропавловка, курсом на Харьковщину.

Обновленная информация

В 19:57 сообщалось об ударных БпЛА на Харьковщине:

  • с севера на н.п. Изюм;
  • к северу от н.п. Балаклея, курсом на восток;
  • на юге на н.п. Сахновщина.

В 20:15 - БпЛА к западу от Чернигова, курсом на север и юг.

В 20:29 – группа БпЛА в центре Харьковщины, курсом на восток и запад.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что вследствие вражеских атак на Херсонщину три человека погибли и четверо ранены.

Смотрите также: "Из-за предательства произошло отставание в развитии БпЛА", - бывший комбриг 110-й бригады ТрО Игнатьев. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4451) обстрел (30152) атака (647) Шахед (1582)
так буде щоночі, регіон за регіоном
вава обіцяв дрони перехоплювачі і 300 фламінго щоб кацапи голів не піднімали і ходили жидким
23.10.2025 20:28 Ответить
Півгодини тому прилетіло чергове "предложение мира", від кацапів... Гупнуло десь на окраїні. Горить приватний будинок...
23.10.2025 21:27 Ответить
Обіцяти то ще не женитись, вірити вавє, себе не поважати
23.10.2025 20:57 Ответить
Памятаймо про Історію України та наслідки совдепії !!
Цвітіння кульбаби (1992) | Драма
https://www.youtube.com/watch?v=QdGVLq5TAMU
23.10.2025 21:22 Ответить
 
 