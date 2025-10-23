РУС
3 538 25

"Из-за предательства произошло отставание в развитии БпЛА", - бывший комбриг 110-й бригады ТрО Игнатьев. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украина потеряла инициативу в развитии беспилотников и РЭБов из-за решений отдельных должностных лиц.

Об этом в интервью ведущей Анне Максимчук рассказал полковник ВСУ Александр Игнатьев, бывший командир 110-й бригады теробороны, информирует Цензор.НЕТ.

Во время интервью, Александр Игнатьев поделился откровенными мыслями о состоянии армии и общества во время войны и отдельно отметил финансовое обеспечение бойцов, как один из факторов мотивации.

Финансовое обеспечение военных

"Мы имеем сегодня ненадлежащий уровень денежного обеспечения. И самый низкий он у солдата - 21 тыс. грн. Почему сегодня имеем одинаковое обеспечение у тех, кто на передовой и тех, кто в штабах пишет телеграммы?", - отметил он.

Относительно усталости украинцев, которая тоже является одним из антимотивационных факторов, Игнатьев отметил:

"К войне за это время люди привыкли, а донатить стало трудно, поскольку у людей нет уже достаточно возможностей".

Задержка в развитии технологий БпЛА

Кроме того, поднимался вопрос о задержке развития дроновых технологий и почему произошло это преступление в нашей стране.

"Враг, к сожалению, перехватил инициативу, не потому что средств у нас не было, а потому что амбиции и ревность крупных должностных лиц стали важнее, чем вся война", - отметил полковник ВСУ, рассказав о 8 месяцах преступного молчания.

Отдельно Игнатьев объяснил, почему война - это прежде всего о маневрах, а не о "стоять до последнего". Также во время разговора речь шла о перспективах фронта, роли информационного поля и будущем политических решений в военное время.

"Следующим президентом Украины должен быть военный" - резюмировал Александр Игнатьев.

беспилотник (4451) ВСУ (7037) дроны (5187) война в Украине (6626)
