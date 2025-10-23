"Из-за предательства произошло отставание в развитии БпЛА", - бывший комбриг 110-й бригады ТрО Игнатьев. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украина потеряла инициативу в развитии беспилотников и РЭБов из-за решений отдельных должностных лиц.
Об этом в интервью ведущей Анне Максимчук рассказал полковник ВСУ Александр Игнатьев, бывший командир 110-й бригады теробороны, информирует Цензор.НЕТ.
Во время интервью, Александр Игнатьев поделился откровенными мыслями о состоянии армии и общества во время войны и отдельно отметил финансовое обеспечение бойцов, как один из факторов мотивации.
Финансовое обеспечение военных
"Мы имеем сегодня ненадлежащий уровень денежного обеспечения. И самый низкий он у солдата - 21 тыс. грн. Почему сегодня имеем одинаковое обеспечение у тех, кто на передовой и тех, кто в штабах пишет телеграммы?", - отметил он.
Относительно усталости украинцев, которая тоже является одним из антимотивационных факторов, Игнатьев отметил:
"К войне за это время люди привыкли, а донатить стало трудно, поскольку у людей нет уже достаточно возможностей".
Задержка в развитии технологий БпЛА
Кроме того, поднимался вопрос о задержке развития дроновых технологий и почему произошло это преступление в нашей стране.
"Враг, к сожалению, перехватил инициативу, не потому что средств у нас не было, а потому что амбиции и ревность крупных должностных лиц стали важнее, чем вся война", - отметил полковник ВСУ, рассказав о 8 месяцах преступного молчания.
Отдельно Игнатьев объяснил, почему война - это прежде всего о маневрах, а не о "стоять до последнего". Также во время разговора речь шла о перспективах фронта, роли информационного поля и будущем политических решений в военное время.
"Следующим президентом Украины должен быть военный" - резюмировал Александр Игнатьев.
Про необхідність пришвидшити розвиток системи новітньої дронної забезпеченнності ЗСУ - він порівняв підрив цього винаходу таким важливим для війскьвої справи, як ПОРОХ свого часу.
НА ТЛІ ЧОГО ЦЕ ВІН СКАЗАВ ?
На тлі керівництва армією РИГАМИ ( людьми Єрмака) на тлі керівництва кабміном РИГАМИ ( премʼєр Шмигаль) на тлі керівництва стратегічних галузе Камишіна - кращий аграрний менеджер Ахмєтова вивозив гарно зерно й обіцяв мільйон дронів до кінця 2023 року?
Де зараз камишін - та в ОПУ десь там за сракою Єрмака ховається. Де зараз Шмигаль? та продовжує справи Резнікова - Умєрова . А де зараз Залужний з усією його успішно командою?
А хто зараз дронами займається -МІН ДІЧ на усі руки майстер - Бєня за ґратами, а він рулить ...
Кремль не тільки використав Бєню в розкрутці проекту Буратіно - він МІНДІЧЕМ забрав у нього бізнес виробництва штучних брюликів та ще й посадив на виробництво дронів продавати технології для рашки.
А інакше, як би рашка терпіла діамантовий бізнес Міндіча у себе?
У жовтні 2025 року Україна й Данія підписали меморандум про спільне виробництво дронів/оборонних технологій, що дозволяє українським компаніям розгортати виробничі потужності в Данії та отримувати доступ до європейського фінансування й логістики.
Окремо є публічні повідомлення, що датська сторона погодилася прийняти виробництво компонентів/паливних ліній для проєкту «Flamingo» (Fire Point) - зокрема завод з виготовлення твердого палива, який планується розмістити в Данії. Це описували DefenseNews та інші ЗМІ.
У медіа також з'являлися матеріали про перевірки (NABU) щодо Fire Point і згадки про можливі зв'язки з бізнесменом Тимуром / Тимуром (Mindich) - але це поки що предмет журналістських розслідувань і заяв, а не вироків; такі зв'язки розслідуються і спростовуються сторонам
https://www.youtube.com/watch?v=d5t5q0W9kEs
Дуже гарно.
Навіщо????
8 МІС ТОМУ