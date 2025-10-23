"Через зраду відбулось відставання у розвитку БпЛА", - колишній комбриг 110-ї бригади ТрО Ігнатьєв. ВIДЕО

Індустрія дронів

Україна втратила ініціативу у розвитку безпілотників та РЕБів через рішення окремих посадових осіб.

Про це в інтервʼю ведучій Анні Максимчук розповів полковник ЗСУ Олександр Ігнатьєв, колишній командир 110-ї бригади тероборони, інформує Цензор.НЕТ.

Під час інтервʼю, Олександр Ігнатьєв поділився відвертими думками про стан армії та суспільства під час війни та окремо зауважив щодо фінансового забезпечення бійців, як одно із чинників мотивації.

Фінансове забезпечення військових

"Ми маємо сьогодні неналежний рівень грошового забезпечення. І найнижчий він у солдата - 21 тис. грн. Чому сьогодні маємо однакове забезпечення у тих хто на передовій і тих, хто у штабах пише телеграми?", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявив про заборону використання дронів-перехоплювачів у Повітряних силах: ПК "Південь" спростувало

Щодо втоми українців, яка теж є одним із антимотиваційних чинників, Ігнатьєв наголосив:

"До війни за цей час люди звикли, а донатити стало важко, оскільки у людей не має вже достатньо спроможностей".

Затримка у розвитку технологій БпЛА

Крім того, порушувалося питання стосовно затримки розвитку дронових технологій і чому стався цей злочин у нашій країні.

"Ворог, на жаль, перехопив ініціативу, не тому що засобів у нас не було, а тому що амбіції й ревнощі великих посадових осіб стали важливішими, ніж вся війна" - наголосив полковник ЗСУ, розповівши про 8 місяців злочинного мовчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку. ВІДЕО

Окремо Ігнатьєв пояснив, чому війна — це насамперед про маневри, а не про "стояти до останнього". Також під час розмови йшлося про перспективи фронту, роль інформаційного поля та майбутнє політичних рішень у воєнний час.

"Наступним президентом Україні повинен бути військовий" - резюмував Олександр Ігнатьєв.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ