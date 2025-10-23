УКР
2 327 14

"Через зраду відбулось відставання у розвитку БпЛА", - колишній комбриг 110-ї бригади ТрО Ігнатьєв. ВIДЕО

Індустрія дронів

Україна втратила ініціативу у розвитку безпілотників та РЕБів через рішення окремих посадових осіб. 

Про це в інтервʼю ведучій Анні Максимчук розповів полковник ЗСУ Олександр Ігнатьєв, колишній командир 110-ї бригади тероборони, інформує Цензор.НЕТ.

Під час інтервʼю, Олександр Ігнатьєв поділився відвертими думками про стан армії та суспільства під час війни та окремо зауважив щодо фінансового забезпечення бійців, як одно із чинників мотивації.

Фінансове забезпечення військових

"Ми маємо сьогодні неналежний рівень грошового забезпечення. І найнижчий він у солдата - 21 тис. грн. Чому сьогодні маємо однакове забезпечення у тих хто на передовій і тих, хто у штабах пише телеграми?", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявив про заборону використання дронів-перехоплювачів у Повітряних силах: ПК "Південь" спростувало

Щодо втоми українців, яка теж є одним із антимотиваційних чинників, Ігнатьєв наголосив:

"До війни за цей час люди звикли, а донатити стало важко, оскільки у людей не має вже достатньо спроможностей".

Затримка у розвитку технологій БпЛА

Крім того, порушувалося питання стосовно затримки розвитку дронових технологій і чому стався цей злочин у нашій країні.

"Ворог, на жаль, перехопив ініціативу, не тому що засобів у нас не було, а тому що амбіції й ревнощі великих посадових осіб стали важливішими, ніж вся війна" - наголосив полковник ЗСУ, розповівши про 8 місяців злочинного мовчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку. ВІДЕО

Окремо Ігнатьєв пояснив, чому війна — це насамперед про маневри, а не про "стояти до останнього". Також під час розмови йшлося про перспективи фронту, роль інформаційного поля та майбутнє політичних рішень у воєнний час.

"Наступним президентом Україні повинен бути військовий" - резюмував Олександр Ігнатьєв.

безпілотник (5081) ЗСУ (8051) дрони (6140) війна в Україні (6678)
Топ коментарі
+8
Ігнатьєв пожбурив пачку дріжджів у золотий сортир. Зараз в ньому почнеться бурління зєботів разом з Кімом.
показати весь коментар
23.10.2025 16:42 Відповісти
+4
ЗСУ зараз - це чудернацький мутант: офіцер все розклав по поличках
https://www.youtube.com/watch?v=d5t5q0W9kEs
показати весь коментар
23.10.2025 16:44 Відповісти
+3
То називай прізвища, полковник. Без конкретних прізвищ вся твоя промова - порожній струс повітря.
показати весь коментар
23.10.2025 16:49 Відповісти
ну значить дєрьмаку хенерала присвоять, до наступних виборів його прєзіком.
показати весь коментар
23.10.2025 16:42 Відповісти
Ігнатьєв пожбурив пачку дріжджів у золотий сортир. Зараз в ньому почнеться бурління зєботів разом з Кімом.
показати весь коментар
23.10.2025 16:42 Відповісти
Нічого він не пожбурив. Для того щоб щось забурлило треба назвати хоч одне конкретне призвіще, а не чесати "про погоду".
показати весь коментар
23.10.2025 16:59 Відповісти
Треба не просто назвати прізвище, а пред'явити реальні докази на це прізвище.
показати весь коментар
23.10.2025 17:15 Відповісти
щодо наступного військового президента - тут можна сперечатись та сперечатись..., військові бувають ну дуже різні..., це по-перше, по-друге, ті, хто не був військовим, на війні зміг проявити себе з найкращої сторони й знайти в себе військові таланти.... достатньо згадати Да Вінчі, світла йому пам'ять, а є десятки військових, в яких совок в дупі навічно...
показати весь коментар
23.10.2025 16:42 Відповісти
ЗСУ зараз - це чудернацький мутант: офіцер все розклав по поличках
https://www.youtube.com/watch?v=d5t5q0W9kEs
показати весь коментар
23.10.2025 16:44 Відповісти
Ніякої зради у тих хто виконує Оман. Навпаки! Зрада відбулася у 2019 році.
показати весь коментар
23.10.2025 16:47 Відповісти
А я гадав то всьо "люди винні", як тут нам втирали цілий рік. Он воно шо...
показати весь коментар
23.10.2025 16:49 Відповісти
То називай прізвища, полковник. Без конкретних прізвищ вся твоя промова - порожній струс повітря.
показати весь коментар
23.10.2025 16:49 Відповісти
"..Окремі посадовці...дехто...деяк...хтось...колись...."...Немає конкретних призвіщ-це все пердіж в калюжу. "Колишні" хайпувати **********,але сцються йди до кінця.
показати весь коментар
23.10.2025 16:53 Відповісти
Зрада почалась на виборчих дільницях весною 2019.
показати весь коментар
23.10.2025 17:09 Відповісти
Пан полковник не називає прізвища тому, що зразу ж займе місце полковника Червінського в СІЗО. До полковника Червінського у так званої зєвлади не було питань до тих пір поки він не озвучив прізвища зрадників із ОПи по операції "Авеню" ("Вагнергейт"), по операції зі звільнення наших полонених із донецької тюрми "Ізоляція" і т. п.
показати весь коментар
23.10.2025 17:12 Відповісти
А що побратими-генерали сидять за решіткою без доказів вини і хто автор цих злочинних рішень-ні слова.
Дуже гарно.
показати весь коментар
23.10.2025 17:16 Відповісти
 
 