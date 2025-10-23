1 015 2
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 23 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 18:43 повідомлялося про рух БпЛА:
- на півдні та в центрі Харківщини основний напрямок руху на захід;
- безпілотники на Полтавщині, на півночі від н.п. Козельщина в західному напрямку;
- БпЛА у північно-східній частині Чернігівщини на північно-західний напрямок.
О 18:51- ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.
О 19:10 - пуски КАБ на Сумщину.
О 19:41 - БпЛА над Черніговом, перебувайте в безпечних місцях.
О 19:50 - Ударні БпЛА на Дніпропетровщині:
- з півночі на н.п. Кам'янське;
- на півночі від н.п. Магдалинівка, курсом на південь;
- на півночі від н.п. Петропавлівка, курсом на Харківщину.
Оновлена інформація
О 19:57 повідомлялося про ударні БпЛА на Харківщині:
- з півночі на н.п. Ізюм;
- на півночі від н.п. Балаклія, курсом на схід;
- на півдні на н.п. Сахновщина.
О 20:15 - БпЛА на захід від Чернігова, курсом на північ та південь.
О 20:29 - група БпЛА в центрі Харківщини, курсом на схід та захід.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що внаслідок ворожих атак на Херсонщину троє людей загинули і четверо поранені.
вава обіцяв дрони перехоплювачі і 300 фламінго щоб кацапи голів не піднімали і ходили жидким