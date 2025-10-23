УКР
1 015 2

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів 23 жовтня

Ввечері 23 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 18:43 повідомлялося про рух БпЛА:

  • на півдні та в центрі Харківщини основний напрямок руху на захід;
  • безпілотники на Полтавщині, на півночі від н.п. Козельщина в західному напрямку;
  • БпЛА у північно-східній частині Чернігівщини на північно-західний напрямок.

О 18:51- ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.

О 19:10 - пуски КАБ на Сумщину.

О 19:41 - БпЛА над Черніговом, перебувайте в безпечних місцях.

О 19:50 - Ударні БпЛА на Дніпропетровщині:

  • з півночі на н.п. Кам'янське;
  • на півночі від н.п. Магдалинівка, курсом на південь;
  • на півночі від н.п. Петропавлівка, курсом на Харківщину.

Оновлена інформація

О 19:57 повідомлялося про ударні БпЛА на Харківщині:

  • з півночі на н.п. Ізюм;
  • на півночі від н.п. Балаклія, курсом на схід;
  • на півдні на н.п. Сахновщина.

О 20:15 - БпЛА на захід від Чернігова, курсом на північ та південь.

О 20:29 - група БпЛА в центрі Харківщини, курсом на схід та захід.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ворожих атак на Херсонщину троє людей загинули і четверо поранені. 

Читайте також: "Через зраду відбулось відставання у розвитку БпЛА", - колишній комбриг 110-ї бригади ТрО Ігнатьєв. ВIДЕО

безпілотник (5081) обстріл (31498) атака (676) Шахед (1588)
так буде щоночі, регіон за регіоном
вава обіцяв дрони перехоплювачі і 300 фламінго щоб кацапи голів не піднімали і ходили жидким
23.10.2025 20:28 Відповісти
Обіцяти то ще не женитись, вірити вавє, себе не поважати
23.10.2025 20:57 Відповісти
 
 