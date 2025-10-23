Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 23 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Рух ударних БпЛА

О 18:43 повідомлялося про рух БпЛА:

на півдні та в центрі Харківщини основний напрямок руху на захід;

безпілотники на Полтавщині, на півночі від н.п. Козельщина в західному напрямку;

БпЛА у північно-східній частині Чернігівщини на північно-західний напрямок.

О 18:51- ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.

О 19:10 - пуски КАБ на Сумщину.

О 19:41 - БпЛА над Черніговом, перебувайте в безпечних місцях.

О 19:50 - Ударні БпЛА на Дніпропетровщині:

з півночі на н.п. Кам'янське;

на півночі від н.п. Магдалинівка, курсом на південь;

на півночі від н.п. Петропавлівка, курсом на Харківщину.

Оновлена інформація

О 19:57 повідомлялося про ударні БпЛА на Харківщині:

з півночі на н.п. Ізюм;

на півночі від н.п. Балаклія, курсом на схід;

на півдні на н.п. Сахновщина.

О 20:15 - БпЛА на захід від Чернігова, курсом на північ та південь.

О 20:29 - група БпЛА в центрі Харківщини, курсом на схід та захід.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

