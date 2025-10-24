Для защиты своего флота атомных подводных лодок Россия длительное время использовала подставные компании для закупки западных технологий.

В расследовании отмечается, Россия защищает свой флот атомных подводных лодок в Арктике с помощью системы подводного наблюдения, построенной с использованием высокотехнологичного оборудования, приобретенного у американских и европейских компаний через секретную сеть закупок.

Используя подставные компании РФ смогла закупить чувствительные гидролокационные системы, подводный беспилотник, способный работать на глубине до 3000 метров, сложные подводные антенны и флот кораблей, которые выдавали себя за коммерческие или исследовательские суда, выполняя задачи по установке для российских военных, согласно официальным лицам и документам.

Это позволило российским военным создать невидимую сеть наблюдения в Баренцевом море и других водах Арктики, где действуют российские подводные лодки, несущие межконтинентальные баллистические ракеты.

Система наблюдения "Гармония"

Система подводного наблюдения России, основанная на разветвленной сети морских датчиков, имеет целью выявление вхождения подводных лодок США в российские военно-морские "бастионы". Это является критическим шагом для предотвращения попыток Запада мониторить или, в случае вооруженного конфликта, нейтрализовать российский подводный флот. По оценкам военно-морских экспертов, эти субмарины играют роль гарантированного потенциала ответного ядерного удара, даже в сценарии вывода из строя наземных ракетных установок.

Опубликованные результаты демонстрируют, как в течение многих лет Российской Федерации удавалось успешно обходить западные санкции и экспортный контроль с целью укрепления одной из фундаментальных составляющих ее ядерной доктрины.

Как Россия через Кипр получала чувствительные морские технологии

Эксперты, а также действующие и бывшие военно-морские чиновники, заявляют, что неспособность западных правительств и компаний заблокировать приобретение Россией чувствительных морских технологий подорвала безопасность США и их союзников по НАТО.

"В течение десятилетий превосходство американского атомного подводного флота считалось стратегическим преимуществом над Россией. Однако Россия стремилась сократить это расстояние, анонсировав новый класс ударных подводных лодок и укрепив оборону вокруг баз Северного флота", - отмечает издание.

Ключевым элементом закупочной сети "Гармония" была компания Mostrello Commercial Ltd. Ее штаб-квартира располагалась на Кипре (стране-члене ЕС), но, согласно судебным протоколам и другим документам, она служила прикрытием для российского военно-промышленного комплекса, закупая конфиденциальное оборудование на десятки миллионов долларов.

Роль Mostrello как российского прикрытия была разоблачена в прошлом году во время судебного процесса в Германии: гражданина России осудили за координацию закупок для кипрской компании в обход немецкого торгового законодательства. Американские чиновники подтвердили, что ЦРУ еще в 2021 году предупреждало Германию о российских планах поставок.

Только в прошлом году Министерство финансов США ввело санкции против Mostrello и других связанных с российским правительством компаний. Впоследствии, когда нидерландские журналисты посетили офис компании, они застали его в состоянии, свидетельствующем об очень срочном отъезде.

В документах, которые исследовали журналисты, прослеживаются транзакции Mostrello, охватывающие десятилетия. Они касались компаний из США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Италии и других стран-членов НАТО. Представители многих из этих компаний заявляли, что не нарушали законов или экспортных ограничений сознательно, поскольку Mostrello уверяла их, что покупки предназначены для гражданских или коммерческих целей.

Тем не менее, в документах иногда встречались прямые признаки причастности России. Например, контракт 2015 года на продажу гидролокационных систем от EdgeTech (штат Массачусетс) содержал страницы с условиями на русском языке и указывал, что Mostrello планировала передать оборудование в аренду компании, базирующейся в Москве.

Ряд западных компаний прекратили сотрудничество с Mostrello только после получения четких предупреждений от служб безопасности. Например, в прошлом году норвежский оборонный подрядчик Kongsberg Gruppen готовился продать компании "высокоскоростную акустическую систему позиционирования", но норвежская служба внутренней безопасности заблокировала сделку.

Барьер в Северном Ледовитом океане и обход санкций через Германию

Вице-адмирал Нильс Стенсонес, директор разведывательной службы Норвегии, подтвердил, что Россия создала "сложные сети закупок" через "легитимные европейские компании", что позволило ей скрывать цепи поставок и конечного российского потребителя, в частности - в случае системы "Гармония".

Разведывательные службы Запада следили за разработкой комплекса "Гармония" в течение десятилетия, хотя ключевые детали, включая точное расположение гидролокаторов, остаются засекреченными.

Журналистские расследования, которые отслеживали передвижения кораблей, приобретенных через Mostrello, дают подсказки о границах системы наблюдения: она образует полукруглый барьер от Мурманска на восток до Новой Земли, а затем на север до архипелага Земля Франца-Иосифа. Этот рубеж защищает Северный флот России, ее главные базы и подводные "бастионы". Любая западная подводная лодка, которая его пересечет, рискует быть обнаруженной.

Кроме того, эти датчики помогают российским командирам подводных лодок определить, следят ли за их судами, и предпринять маневры уклонения.

Для установки датчиков "Гармонии" компания Mostrello приобрела гидролокаторы для картографирования морского дна, которые можно устанавливать на корпуса судов. Она также закупила сотни миль волоконно-оптического кабеля западного производства и подводные антенны для передачи сигналов от датчиков к наземным станциям анализа.

Компоненты, заказанные Mostrello, часто сначала доставлялись на адреса в Германии, что помогало минимизировать проверку со стороны поставщиков. Йенс Стинструп, председатель правления техасской компании R2Sonic, которая продавала гидролокаторы Mostrello, отметил, что "все шло до Нюрнберга". Mostrello объясняла закупки "кабельными исследованиями в Балтийском регионе", и, по его словам, "все выглядело законно".

В рамках судебного дела немецкие власти установили, что Mostrello была прикрытием для московской компании "Управление перспективных технологий", которая, согласно архивным данным, в течение двух десятилетий работала с российскими службами безопасности и военными, включая ФСБ и СВР.

Интересный факт: офис Mostrello на Кипре имел необычного соседа - украинскую газовую компанию Burisma, которая ранее фигурировала в политических интригах в Вашингтоне, связанных с первым процессом импичмента Дональда Трампа.

