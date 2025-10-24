Росія багато років таємно закуповувала західні технології для своїх підводних човнів, - The Washington Post

Для захисту свого флоту атомних підводних човнів Росія тривалий час використовувала підставні компанії для закупівлі західних технологій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

У розслідуванні зазначається, Росія захищає свій флот атомних підводних човнів в Арктиці за допомогою системи підводного спостереження, побудованої з використанням високотехнологічного обладнання, придбаного у американських та європейських компаній через секретну мережу закупівель.

Використовуючи підставні компанії РФ змогла закупити чутливі гідролокаційні системи, підводний безпілотник, здатний працювати на глибині до 3000 метрів, складні підводні антени та флот кораблів, які видавали себе за комерційні або дослідницькі судна, виконуючи завдання з встановлення для російських військових, згідно з офіційними особами та документами.

Це дозволило російським військовим створити невидиму мережу спостереження в Баренцевому морі та інших водах Арктики, де діють російські підводні човни, що несуть міжконтинентальні балістичні ракети.

Система спостереження "Гармонія"

Система підводного спостереження Росії, що ґрунтується на розгалуженій мережі морських датчиків, має на меті виявлення входження підводних човнів США до російських військово-морських "бастіонів". Це є критичним кроком для запобігання спробам Заходу моніторити або, у випадку збройного конфлікту, нейтралізувати російський підводний флот. За оцінками військово-морських експертів, ці субмарини відіграють роль гарантованого потенціалу ядерного удару у відповідь, навіть у сценарії виведення з ладу наземних ракетних установок.

Опубліковані результати демонструють, як протягом багатьох років Російській Федерації вдавалось успішно обходити західні санкції та експортний контроль з метою зміцнення однієї з фундаментальних складових її ядерної доктрини.

Як Росія через Кіпр отримувала чутливі морські технології

Експерти, а також чинні та колишні військово-морські чиновники, заявляють, що нездатність західних урядів і компаній заблокувати придбання Росією чутливих морських технологій підірвала безпеку США та їхніх союзників по НАТО.

"Протягом десятиліть перевага американського атомного підводного флоту вважалася стратегічною перевагою над Росією. Однак Росія прагнула скоротити цю відстань, анонсувавши новий клас ударних підводних човнів і зміцнивши оборону навколо баз Північного флоту", — зазначає видання.

Ключовим елементом закупівельної мережі "Гармонія" була компанія Mostrello Commercial Ltd. Її штаб-квартира розташовувалася на Кіпрі (країні-члені ЄС), але, згідно з судовими протоколами та іншими документами, вона слугувала прикриттям для російського військово-промислового комплексу, закуповуючи конфіденційне обладнання на десятки мільйонів доларів.

Роль Mostrello як російського прикриття була викрита минулого року під час судового процесу в Німеччині: громадянина Росії засудили за координацію закупівель для кіпрської компанії в обхід німецького торгового законодавства. Американські чиновники підтвердили, що ЦРУ ще у 2021 році попереджало Німеччину про російські плани постачання.

Лише минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Mostrello та інших пов'язаних з російським урядом компаній. Згодом, коли нідерландські журналісти відвідали офіс компанії, вони застали його у стані, що свідчив про дуже терміновий від'їзд.

У документах, які досліджували журналісти, простежуються транзакції Mostrello, що охоплюють десятиліття. Вони стосувалися компаній із США, Великої Британії, Норвегії, Швеції, Італії та інших країн-членів НАТО. Представники багатьох із цих компаній заявляли, що не порушували законів чи експортних обмежень свідомо, оскільки Mostrello запевняла їх, що покупки призначені для цивільних чи комерційних цілей.

Проте, у документах іноді траплялися прямі ознаки причетності Росії. Наприклад, контракт 2015 року на продаж гідролокаційних систем від EdgeTech (штат Массачусетс) містив сторінки з умовами російською мовою та вказував, що Mostrello планувала передати обладнання в оренду компанії, що базується в Москві.

Низка західних компаній припинила співпрацю з Mostrello лише після отримання чітких попереджень від служб безпеки. Наприклад, минулого року норвезький оборонний підрядник Kongsberg Gruppen готувався продати компанії "високошвидкісну акустичну систему позиціонування", але норвезька служба внутрішньої безпеки заблокувала угоду.

Бар'єр у Північному Льодовитому океані та обхід санкцій через Німеччину

Віце-адмірал Нільс Стенсонес, директор розвідувальної служби Норвегії, підтвердив, що Росія створила "складні мережі закупівель" через "легітимні європейські компанії", що дозволило їй приховувати ланцюги поставок та кінцевого російського споживача, зокрема у випадку системи "Гармонія".

Розвідувальні служби Заходу стежили за розробкою комплексу "Гармонія" протягом десятиліття, хоча ключові деталі, включаючи точне розташування гідролокаторів, залишаються засекреченими.

Журналістські розслідування, які відстежували пересування кораблів, придбаних через Mostrello, дають підказки про межі системи спостереження: вона утворює напівкруглий бар'єр від Мурманська на схід до Нової Землі, а потім на північ до архіпелагу Земля Франца-Йосипа. Цей кордон захищає Північний флот Росії, її головні бази та підводні "бастіони". Будь-який західний підводний човен, що його перетне, ризикує бути виявленим.

Крім того, ці датчики допомагають російським командирам підводних човнів визначити, чи стежать за їхніми суднами, і вжити маневрів ухилення.

Для встановлення датчиків "Гармонії" компанія Mostrello придбала гідролокатори для картографування морського дна, які можна встановлювати на корпуси суден. Вона також закупила сотні миль волоконно-оптичного кабелю західного виробництва та підводні антени для передачі сигналів від датчиків до наземних станцій аналізу.

Компоненти, замовлені Mostrello, часто спочатку доставлялися на адреси в Німеччині, що допомагало мінімізувати перевірку з боку постачальників. Єнс Стінструп, голова правління техаської компанії R2Sonic, яка продавала гідролокатори Mostrello, зазначив, що "все йшло до Нюрнберга". Mostrello пояснювала закупівлі "кабельними дослідженнями у Балтійському регіоні", і, за його словами, "все виглядало законно".

У рамках судової справи німецька влада встановила, що Mostrello була прикриттям для московської компанії "Управління перспективних технологій", яка, згідно з архівними даними, протягом двох десятиліть працювала з російськими службами безпеки та військовими, включаючи ФСБ та СВР.

Цікавий факт: офіс Mostrello на Кіпрі мав незвичайного сусіда — українську газову компанію Burisma, яка раніше фігурувала у політичних інтригах у Вашингтоні, пов'язаних із першим процесом імпічменту Дональда Трампа.

