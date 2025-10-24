РУС
Украина привлечет 2 млрд евро на дополнительный импорт газа, - Свириденко

Свириденко

Украина планирует профинансировать закупку дополнительных объемов газа на сумму около 2 млрд евро за счет внутренних резервов и помощи международных партнеров.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Необходимый объем финансирования дополнительного импорта газа около 2 млрд евро. Он будет закрываться двумя путями - внутренний резерв и внешняя помощь партнеров", - отметила Свириденко.

По ее словам, часть средств обеспечат через резервный фонд и банковский сектор, в частности - деятельность компании "Нафтогаз". Другую часть покроют гранты и займы от международных партнеров, в частности ЕБРР, ЕИБ и правительства Норвегии, которое выделяет 150 млн евро грантовой помощи.

Также Свириденко сообщила, что во время встречи с министром энергетики Германии было объявлено о дополнительных 60 млн евро в фонд, из которого будет финансироваться импорт газа.

Она напомнила, что Украина уже накопила в хранилищах 13,2 млрд кубометров газа, но из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру возникла потребность в дополнительном импорте.

Газ (10306) импорт (576) Свириденко Юлия (259)
Що, не вистачає грошей, запланованих у бюджеті?
Сезон ще не почався, а гроші всі вже розікрали.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:28 Ответить
нєнє.
от тільки зараз почали пиляти бюджет на 2026.
2 млрд, як аперитив перед смачною вечерею.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:33 Ответить
в якій же ми сраці, навіть не уявляю!
и виходу звідси не видно!
енергетика знищена.
нафто газ розвалений.
а, зелені мародери, руками дебілки свириденки, мародерять не соромлячись!!
і все це повідомляється бидлу, як велика потужна перемога.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:32 Ответить
найважче, тим хто на фронті, інші без тепла можуть і потерпіти, втім вони можуть грітися з одинадцятої вечора до сьомої ранку. Якби не їх обігрівачі, які забирали до 20 відсотків енергії у пікові години, може й відключень не було б, чи вони були б мінімальні, попри пошкодження енергетичної інфраструкти Х-уйлом в останні 2 тижні
показать весь комментарий
24.10.2025 12:34 Ответить
Бо за літній період не закачали. Грошики йшли на "цікаві" схемки, а не туди, куди потрібно.
Мало того. Є витік, що газ таки тихо купили на мінімумах цін, і він в сховищах є, неврахований. А оформлять його як купівля в самий пік ціни. Поклавши різницю комусь в кишеньки.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:49 Ответить
не закупили твари газ
показать весь комментарий
24.10.2025 13:00 Ответить
твари газ не закупили- война все спишет, часть народа в окопе, часть в холодных домах
показать весь комментарий
24.10.2025 13:01 Ответить
Мовчіть і надалі холопи,засуньте свої язики подалі до своїх дуп і терпіть,терпіть все що творить ригозелена мразота,цеж не " барига " якийсь,зі своїм томосом,безвізом,децентралізацією. Як там " Рабів до раю не пускають " кажите?
показать весь комментарий
24.10.2025 13:22 Ответить
 
 