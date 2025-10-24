Украина привлечет 2 млрд евро на дополнительный импорт газа, - Свириденко

Украина планирует профинансировать закупку дополнительных объемов газа на сумму около 2 млрд евро за счет внутренних резервов и помощи международных партнеров.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Необходимый объем финансирования дополнительного импорта газа около 2 млрд евро. Он будет закрываться двумя путями - внутренний резерв и внешняя помощь партнеров", - отметила Свириденко.

По ее словам, часть средств обеспечат через резервный фонд и банковский сектор, в частности - деятельность компании "Нафтогаз". Другую часть покроют гранты и займы от международных партнеров, в частности ЕБРР, ЕИБ и правительства Норвегии, которое выделяет 150 млн евро грантовой помощи.

Также Свириденко сообщила, что во время встречи с министром энергетики Германии было объявлено о дополнительных 60 млн евро в фонд, из которого будет финансироваться импорт газа.

Она напомнила, что Украина уже накопила в хранилищах 13,2 млрд кубометров газа, но из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру возникла потребность в дополнительном импорте.

