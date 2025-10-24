УКР
Україна залучить 2 млрд євро на додатковий імпорт газу, - Свириденко

Свириденко

Україна планує профінансувати закупівлю додаткових обсягів газу на суму близько 2 млрд євро за рахунок внутрішніх резервів та допомоги міжнародних партнерів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Необхідний обсяг фінансування додаткового імпорту газу близько 2 млрд євро. Він буде закриватися двома шляхами - внутрішній резерв і зовнішня допомога партнерів", - зазначила Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 8,4 мільярда з держбюджету на імпорт додаткових обсягів газу до зими, – Свириденко

За її словами, частину коштів забезпечать через резервний фонд і банківський сектор, зокрема діяльність компанії "Нафтогаз". Іншу частину покриють гранти й позики від міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР, ЄІБ та уряду Норвегії, який виділяє 150 млн євро грантової допомоги.

Також Свириденко повідомила, що під час зустрічі з міністром енергетики Німеччини було оголошено про додаткові 60 млн євро у фонд, з якого фінансуватиметься імпорт газу.

Вона нагадала, що Україна вже накопичила у сховищах 13,2 млрд кубометрів газу, але через російські атаки на енергетичну інфраструктуру виникла потреба у додатковому імпорті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін додатково виділив 2,5 мільярда на сертифікати за програмою "єВідновлення", – Свириденко

