Україна залучить 2 млрд євро на додатковий імпорт газу, - Свириденко
Україна планує профінансувати закупівлю додаткових обсягів газу на суму близько 2 млрд євро за рахунок внутрішніх резервів та допомоги міжнародних партнерів.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Необхідний обсяг фінансування додаткового імпорту газу близько 2 млрд євро. Він буде закриватися двома шляхами - внутрішній резерв і зовнішня допомога партнерів", - зазначила Свириденко.
За її словами, частину коштів забезпечать через резервний фонд і банківський сектор, зокрема діяльність компанії "Нафтогаз". Іншу частину покриють гранти й позики від міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР, ЄІБ та уряду Норвегії, який виділяє 150 млн євро грантової допомоги.
Також Свириденко повідомила, що під час зустрічі з міністром енергетики Німеччини було оголошено про додаткові 60 млн євро у фонд, з якого фінансуватиметься імпорт газу.
Вона нагадала, що Україна вже накопичила у сховищах 13,2 млрд кубометрів газу, але через російські атаки на енергетичну інфраструктуру виникла потреба у додатковому імпорті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сезон ще не почався, а гроші всі вже розікрали.
от тільки зараз почали пиляти бюджет на 2026.
2 млрд, як аперитив перед смачною вечерею.
и виходу звідси не видно!
енергетика знищена.
нафто газ розвалений.
а, зелені мародери, руками дебілки свириденки, мародерять не соромлячись!!
і все це повідомляється бидлу, як велика потужна перемога.
Мало того. Є витік, що газ таки тихо купили на мінімумах цін, і він в сховищах є, неврахований. А оформлять його як купівля в самий пік ціни. Поклавши різницю комусь в кишеньки.