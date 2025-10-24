Выявлены признаки аффилированности Корецкого женского монастыря с РПЦ, - Госполитики

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) завершила исследование относительно возможных связей Корецкого Свято-Троицкого женского ставропигиального монастыря с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой запрещена в Украине в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

По его результатам исследования установлен ряд признаков аффилированности монастыря с РПЦ, среди которых:

Корецкий монастырь является структурной частью Русской православной церкви;

в его уставе содержатся положения о подчиненности и вхождении в структуру РПЦ;

решения руководящих органов РПЦ подтверждают каноническую и организационную зависимость монастыря;

руководство РПЦ влияет на управленческие решения монастыря;

руководительницу монастыря назначает и устав утверждает РПЦ.

На основании этих выводов ГЭСС приказала принять меры по прекращению деятельности Корецкого монастыря, руководящий центр которого расположен на территории государства-агрессора и относится к структуре запрещенной в Украине Русской православной церкви.

Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь - одна из старейших монашеских обителей Волыни, расположенная в городе Корец (Ривненская область). По разным источникам, ее исторические корни достигают XVI-XVII веков.

