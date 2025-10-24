РУС
Выявлены признаки аффилированности Корецкого женского монастыря с РПЦ, - Госполитики

Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) завершила исследование относительно возможных связей Корецкого Свято-Троицкого женского ставропигиального монастыря с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой запрещена в Украине в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГЭСС.

По его результатам исследования установлен ряд признаков аффилированности монастыря с РПЦ, среди которых:

  • Корецкий монастырь является структурной частью Русской православной церкви;

  • в его уставе содержатся положения о подчиненности и вхождении в структуру РПЦ;

  • решения руководящих органов РПЦ подтверждают каноническую и организационную зависимость монастыря;

  • руководство РПЦ влияет на управленческие решения монастыря;

  • руководительницу монастыря назначает и устав утверждает РПЦ.

На основании этих выводов ГЭСС приказала принять меры по прекращению деятельности Корецкого монастыря, руководящий центр которого расположен на территории государства-агрессора и относится к структуре запрещенной в Украине Русской православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, - Госэтнополитики

Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь - одна из старейших монашеских обителей Волыни, расположенная в городе Корец (Ривненская область). По разным источникам, ее исторические корни достигают XVI-XVII веков.

+7
Та давно вже пора гнати кацапських попів, і сраних підпопків, ще як мінімум з 2014 року.....
24.10.2025 20:53 Ответить
+4
Ой, там такі ******* баби в тому монастирі...
24.10.2025 20:50 Ответить
+3
гнати кацапських шльондр...
24.10.2025 20:52 Ответить
Руськомонашок, які вже старі гуманно приспати. Молодих відправити до військових борде... ой, допоміжних частин.
24.10.2025 20:45 Ответить
а нахіба?
Ну що б що?
Щоб довести всьому світу що українці це просто таки ті ж самі кацапи по звірствам?
А чи не варто використати їх як обміний фонд?
Чи вже немає ж тих українців яків в катівнях у свинособак москалів?
24.10.2025 20:55 Ответить
Хай старі їдуть на кацапстан, а молоді в європу працювати
24.10.2025 22:01 Ответить
Так ***** треба його розформувати *****, чому він ще є той ******* монастир кацапстанської церкви???
24.10.2025 20:56 Ответить
Під час 2 світової американці зібрали всіх мешканців японського походження не порушуючи права і свободи громадян чому б і нам не зібрать всю кацапню що в Україні і не послать на болота
24.10.2025 21:00 Ответить
а не простіше буде взяти за аксіому, що - всі релігійні установи "в законі", від православної церкви, які існували з часів рашистської імперії та совка являються частинами рпц?
24.10.2025 21:06 Ответить
Місцеві люди кажуть, що то є власність московського главпопа гундяя, в міру кіріла, а як воно насправді - невідомо. Але територію в центрі міста той монастир займає велику.
24.10.2025 21:06 Ответить
Скільки ще вам потрібно экспертиз? З такою толерантністю такого підступного ворога не перемогти!
Якщо воно плаває як качка.... ну ви зрозуміли!
24.10.2025 21:25 Ответить
 
 