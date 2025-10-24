Выявлены признаки аффилированности Корецкого женского монастыря с РПЦ, - Госполитики
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) завершила исследование относительно возможных связей Корецкого Свято-Троицкого женского ставропигиального монастыря с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой запрещена в Украине в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГЭСС.
По его результатам исследования установлен ряд признаков аффилированности монастыря с РПЦ, среди которых:
-
Корецкий монастырь является структурной частью Русской православной церкви;
-
в его уставе содержатся положения о подчиненности и вхождении в структуру РПЦ;
-
решения руководящих органов РПЦ подтверждают каноническую и организационную зависимость монастыря;
-
руководство РПЦ влияет на управленческие решения монастыря;
-
руководительницу монастыря назначает и устав утверждает РПЦ.
На основании этих выводов ГЭСС приказала принять меры по прекращению деятельности Корецкого монастыря, руководящий центр которого расположен на территории государства-агрессора и относится к структуре запрещенной в Украине Русской православной церкви.
Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь - одна из старейших монашеских обителей Волыни, расположенная в городе Корец (Ривненская область). По разным источникам, ее исторические корни достигают XVI-XVII веков.
Ну що б що?
Щоб довести всьому світу що українці це просто таки ті ж самі кацапи по звірствам?
А чи не варто використати їх як обміний фонд?
Чи вже немає ж тих українців яків в катівнях у свинособак москалів?
Якщо воно плаває як качка.... ну ви зрозуміли!