Виявлено ознаки афілійованості Корецького жіночого монастиря з РПЦ, - Держетнополітики
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) завершила дослідження щодо можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДЕСС.
За його результатами дослідження встановлено низку ознак афілійованості монастиря із РПЦ, серед яких:
Корецький монастир є структурною частиною Російської православної церкви;
у його статуті містяться положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;
рішення керівних органів РПЦ підтверджують канонічну й організаційну залежність монастиря;
керівництво РПЦ впливає на управлінські рішення монастиря;
керівницю монастиря призначає та статут затверджує РПЦ.
На підставі цих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря, керівний центр якого розташований на території держави-агресора та належить до структури забороненої в Україні Російської православної церкви.
Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир — одна з найстаріших чернечих обителей Волині, розташована в місті Корець (Рівненська область). За різними джерелами, її історичні корені сягають XVI–XVII століть.
Ну що б що?
Щоб довести всьому світу що українці це просто таки ті ж самі кацапи по звірствам?
А чи не варто використати їх як обміний фонд?
Чи вже немає ж тих українців яків в катівнях у свинособак москалів?
Якщо воно плаває як качка.... ну ви зрозуміли!