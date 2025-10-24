Виявлено ознаки афілійованості Корецького жіночого монастиря з РПЦ, - Держетнополітики

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) завершила дослідження щодо можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДЕСС.

За його результатами дослідження встановлено низку ознак афілійованості монастиря із РПЦ, серед яких:

Корецький монастир є структурною частиною Російської православної церкви;

у його статуті містяться положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;

рішення керівних органів РПЦ підтверджують канонічну й організаційну залежність монастиря;

керівництво РПЦ впливає на управлінські рішення монастиря;

керівницю монастиря призначає та статут затверджує РПЦ.

На підставі цих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря, керівний центр якого розташований на території держави-агресора та належить до структури забороненої в Україні Російської православної церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир — одна з найстаріших чернечих обителей Волині, розташована в місті Корець (Рівненська область). За різними джерелами, її історичні корені сягають XVI–XVII століть.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі