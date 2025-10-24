УКР
Виявлено ознаки афілійованості Корецького жіночого монастиря з РПЦ, - Держетнополітики

Корецький Свято-Троїцького жіночий монастир

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) завершила дослідження щодо можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДЕСС.

За його результатами дослідження встановлено низку ознак афілійованості монастиря із РПЦ, серед яких:

  • Корецький монастир є структурною частиною Російської православної церкви;

  • у його статуті містяться положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;

  • рішення керівних органів РПЦ підтверджують канонічну й організаційну залежність монастиря;

  • керівництво РПЦ впливає на управлінські рішення монастиря;

  • керівницю монастиря призначає та статут затверджує РПЦ.

На підставі цих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря, керівний центр якого розташований на території держави-агресора та належить до структури забороненої в Україні Російської православної церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП визнано афілійованою з РПЦ, - Держетнополітики

Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир — одна з найстаріших чернечих обителей Волині, розташована в місті Корець (Рівненська область). За різними джерелами, її історичні корені сягають XVI–XVII століть.

+8
Та давно вже пора гнати кацапських попів, і сраних підпопків, ще як мінімум з 2014 року.....
24.10.2025 20:53 Відповісти
+4
Ой, там такі ******* баби в тому монастирі...
24.10.2025 20:50 Відповісти
+3
гнати кацапських шльондр...
24.10.2025 20:52 Відповісти
Руськомонашок, які вже старі гуманно приспати. Молодих відправити до військових борде... ой, допоміжних частин.
24.10.2025 20:45 Відповісти
а нахіба?
Ну що б що?
Щоб довести всьому світу що українці це просто таки ті ж самі кацапи по звірствам?
А чи не варто використати їх як обміний фонд?
Чи вже немає ж тих українців яків в катівнях у свинособак москалів?
24.10.2025 20:55 Відповісти
Хай старі їдуть на кацапстан, а молоді в європу працювати
24.10.2025 22:01 Відповісти
Ой, там такі ******* баби в тому монастирі...
24.10.2025 20:50 Відповісти
гнати кацапських шльондр...
24.10.2025 20:52 Відповісти
Та давно вже пора гнати кацапських попів, і сраних підпопків, ще як мінімум з 2014 року.....
24.10.2025 20:53 Відповісти
Так ***** треба його розформувати *****, чому він ще є той ******* монастир кацапстанської церкви???
24.10.2025 20:56 Відповісти
Під час 2 світової американці зібрали всіх мешканців японського походження не порушуючи права і свободи громадян чому б і нам не зібрать всю кацапню що в Україні і не послать на болота
24.10.2025 21:00 Відповісти
а не простіше буде взяти за аксіому, що - всі релігійні установи "в законі", від православної церкви, які існували з часів рашистської імперії та совка являються частинами рпц?
24.10.2025 21:06 Відповісти
Місцеві люди кажуть, що то є власність московського главпопа гундяя, в міру кіріла, а як воно насправді - невідомо. Але територію в центрі міста той монастир займає велику.
24.10.2025 21:06 Відповісти
Скільки ще вам потрібно экспертиз? З такою толерантністю такого підступного ворога не перемогти!
Якщо воно плаває як качка.... ну ви зрозуміли!
24.10.2025 21:25 Відповісти
 
 