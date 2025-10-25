РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 458 4

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 135 990 человек (+910 за сутки), 11 287 танков, 33 987 артсистем, 23 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 135 990 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 135 990 (+910) человек

танков / tanks - 11 287 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 459 (+1) ед.

артиллерийских систем - 33 987 (+15) ед.

РСЗО - 1 526 (+0) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 185 (+359) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 436 (+80) ед.

специальная техника - 3 981 (+0) ед.

Потери россиян 24 октября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении враг атаковал 37 раз, обезврежено 97 оккупантов, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (21029) Генштаб ВС (7136) ликвидация (4126) уничтожение (8247)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ехал русский убивать,
а его убили!
Плачет, стонет его мать.
Что ж творится в мире?!!

Не понятно ведь за что
по какой причине?
Ведь он ехал убивать,
а его убили …

Он же мира-то хотел,
и по той причине
просто ехал убивать,
чтоб все мирно жили!

Ехал рушить города,
школы и больницы,
мирно жили чтоб всегда
братья украинцы!

Молвил батя: Твою мать!
Не ищи причины!
Если б сын наш был живой,
не было б машины!
показать весь комментарий
25.10.2025 07:47 Ответить
Шикарні частушкі🔥
показать весь комментарий
25.10.2025 08:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
25.10.2025 08:14 Ответить
 
 