Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 135 990 человек (+910 за сутки), 11 287 танков, 33 987 артсистем, 23 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 135 990 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 135 990 (+910) человек
танков / tanks - 11 287 (+4) ед.
боевых бронированных машин - 23 459 (+1) ед.
артиллерийских систем - 33 987 (+15) ед.
РСЗО - 1 526 (+0) ед.
средства ПВО - 1 230 (+0) ед.
самолетов - 428 (+0) ед.
вертолетов - 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 185 (+359) ед.
крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.
корабли/катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 65 436 (+80) ед.
специальная техника - 3 981 (+0) ед.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а его убили!
Плачет, стонет его мать.
Что ж творится в мире?!!
Не понятно ведь за что
по какой причине?
Ведь он ехал убивать,
а его убили …
Он же мира-то хотел,
и по той причине
просто ехал убивать,
чтоб все мирно жили!
Ехал рушить города,
школы и больницы,
мирно жили чтоб всегда
братья украинцы!
Молвил батя: Твою мать!
Не ищи причины!
Если б сын наш был живой,
не было б машины!