Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 135 990 человек (+910 за сутки), 11 287 танков, 33 987 артсистем, 23 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 135 990 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 135 990 (+910) человек

танков / tanks - 11 287 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 459 (+1) ед.

артиллерийских систем - 33 987 (+15) ед.

РСЗО - 1 526 (+0) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 185 (+359) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 436 (+80) ед.

специальная техника - 3 981 (+0) ед.

