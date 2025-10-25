Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 135 990 осіб (+910 за добу), 11 287 танків, 33 987 артсистем, 23 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 135 990 російських окупантів.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб

танків / tanks – 11 287 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од.

артилерійських систем – 33 987 (+15) од.

РСЗВ – 1 526 (+0) од.

засоби ППО – 1 230 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од.

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од.

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Найбільші втрати техніки армією РФ з 24 лютого 2022 року

На початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила найбільшу кількість техніки за короткий проміжок часу. Під Києвом, Черніговом і Харковом було знищено тисячі танків, бронетранспортерів і вантажівок через провальні спроби швидкого наступу. Логістика не працювала, а українська артилерія й ПТРК ефективно нищили колони. Тоді за попередніми розрахунками було втрачено ворогом понад 3 000 одиниць техніки. Зокрема, танки ББМ та автомобільна техніка.

Під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року російські війська втекли, залишивши велику кількість справної техніки. Частину знищили українські сили під час боїв і відступу противника. Тоді втрати ворога понад 2 500 одиниць. Переважно танки, артилерія, бронемашини.

У жовтні – листопаді 2023 року Росія розпочала масштабні штурми Авдіївки, використовуючи сотні одиниць бронетехніки. Українські дрони та артилерія знищували колони противника буквально під час руху.

Орієнтовні втрати: 3 500–4 000 одиниць.

Типи втрат: танки, бронетехніка, артилерійські установки.

Кульмінація битви за Авдіївку - січень-лютий 2024 року. Російська армія зазнала рекордних за всю війну втрат бронетехніки. Багато штурмів проводилися без піхотного прикриття, що призвело до катастрофічних результатів.

Орієнтовні втрати: понад 4 000 одиниць техніки.

Типи втрат: танки, САУ, системи РЕБ, бронетранспортери.

Під час наступу РФ на Харківщині (в районах Липців, Вовчанська, Стариці) у травні-червні 2024 року російська техніка масово нищилася FPV-дронами та артилерією. Сотні машин згоріли ще на підходах до лінії фронту.

Орієнтовні втрати: 3 000–3 500 одиниць.

Типи втрат: танки, бронемашини, техніка забезпечення.

У вересні-жовтні 2024 року російські війська намагалися відновити наступ на Донеччині, але українські дрони й артилерія системно знищували їхню техніку. Втрати були особливо великими через дефіцит підготовлених екіпажів.

Орієнтовні втрати: понад 2 000 одиниць.

Типи втрат: автомобільна техніка, артилерія, ППО.

