Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 135 990 осіб (+910 за добу), 11 287 танків, 33 987 артсистем, 23 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 135 990 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб
- танків / tanks – 11 287 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од.
- артилерійських систем – 33 987 (+15) од.
- РСЗВ – 1 526 (+0) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Найбільші втрати техніки армією РФ з 24 лютого 2022 року
На початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила найбільшу кількість техніки за короткий проміжок часу. Під Києвом, Черніговом і Харковом було знищено тисячі танків, бронетранспортерів і вантажівок через провальні спроби швидкого наступу. Логістика не працювала, а українська артилерія й ПТРК ефективно нищили колони. Тоді за попередніми розрахунками було втрачено ворогом понад 3 000 одиниць техніки. Зокрема, танки ББМ та автомобільна техніка.
Під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року російські війська втекли, залишивши велику кількість справної техніки. Частину знищили українські сили під час боїв і відступу противника. Тоді втрати ворога понад 2 500 одиниць. Переважно танки, артилерія, бронемашини.
У жовтні – листопаді 2023 року Росія розпочала масштабні штурми Авдіївки, використовуючи сотні одиниць бронетехніки. Українські дрони та артилерія знищували колони противника буквально під час руху.
Орієнтовні втрати: 3 500–4 000 одиниць.
Типи втрат: танки, бронетехніка, артилерійські установки.
Кульмінація битви за Авдіївку - січень-лютий 2024 року. Російська армія зазнала рекордних за всю війну втрат бронетехніки. Багато штурмів проводилися без піхотного прикриття, що призвело до катастрофічних результатів.
Орієнтовні втрати: понад 4 000 одиниць техніки.
Типи втрат: танки, САУ, системи РЕБ, бронетранспортери.
Під час наступу РФ на Харківщині (в районах Липців, Вовчанська, Стариці) у травні-червні 2024 року російська техніка масово нищилася FPV-дронами та артилерією. Сотні машин згоріли ще на підходах до лінії фронту.
Орієнтовні втрати: 3 000–3 500 одиниць.
Типи втрат: танки, бронемашини, техніка забезпечення.
У вересні-жовтні 2024 року російські війська намагалися відновити наступ на Донеччині, але українські дрони й артилерія системно знищували їхню техніку. Втрати були особливо великими через дефіцит підготовлених екіпажів.
Орієнтовні втрати: понад 2 000 одиниць.
Типи втрат: автомобільна техніка, артилерія, ППО.
а его убили!
Плачет, стонет его мать.
Что ж творится в мире?!!
Не понятно ведь за что
по какой причине?
Ведь он ехал убивать,
а его убили …
Он же мира-то хотел,
и по той причине
просто ехал убивать,
чтоб все мирно жили!
Ехал рушить города,
школы и больницы,
мирно жили чтоб всегда
братья украинцы!
Молвил батя: Твою мать!
Не ищи причины!
Если б сын наш был живой,
не было б машины!