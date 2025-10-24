Тіла ліквідованих окупантів на одній із ділянок бойових дій поблизу Покровська. ВIДЕО
На Покровському напрямку українські десантники ліквідували значну кількість російських військових, які намагалися закріпитися на невеликій ділянці фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів опублікований у соцмережах. Місце бою нагадує справжнє поле смерті - територія буквально вкрита тілами ліквідованих окупантів.
"Ліквідовані російські солдати зручно закріпилися на невеликій ділянці на Покровському напрямку фронту в зоні відповідальності українських десантників. Поля смерті буквально усіяні тілами окупантів. На глибоку повагу заслуговує не лише щоденна робота наших бійців з перемелювання противника в промислових масштабах, а й підрахунок своїх успіхів. Всі знищені росіяни облітаються аеророзвідниками, їх кількість ретельно фіксується", - зазначається у коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глушіть кляту москальню на нашій , Богом даній землі!!
Наїдяться кацапятини, потім дрищуть!
Ну, баби ісчьо... І тут раптом проблема: а хто буде запліднювати? Еквадор, чи Монголія? Бо китайці гидують.