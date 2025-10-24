УКР
Тіла ліквідованих окупантів на одній із ділянок бойових дій поблизу Покровська. ВIДЕО

На Покровському напрямку українські десантники ліквідували значну кількість російських військових, які намагалися закріпитися на невеликій ділянці фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів опублікований у соцмережах. Місце бою нагадує справжнє поле смерті - територія буквально вкрита тілами ліквідованих окупантів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ліквідовані російські солдати зручно закріпилися на невеликій ділянці на Покровському напрямку фронту в зоні відповідальності українських десантників. Поля смерті буквально усіяні тілами окупантів. На глибоку повагу заслуговує не лише щоденна робота наших бійців з перемелювання противника в промислових масштабах, а й підрахунок своїх успіхів. Всі знищені росіяни облітаються аеророзвідниками, їх кількість ретельно фіксується", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів розкидані по ровах та лісосмугах: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО

армія рф (19180) знищення (8565) Донецька область (9899) Десантно-штурмові війська ДШВ (251) Покровськ (863) Покровський район (1127)
Нашим Воїнам щира подяка і респект , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Глушіть кляту москальню на нашій , Богом даній землі!!
24.10.2025 16:30 Відповісти
Пригожин з *******, зустріли орків!!
24.10.2025 16:47 Відповісти
Бідні собаки!
Наїдяться кацапятини, потім дрищуть!
24.10.2025 16:31 Відповісти
что кассета животворящая делает!!!
24.10.2025 16:39 Відповісти
"Усьо! Прієхалі..."
24.10.2025 16:40 Відповісти
Та какие же это тела, это протухшие тушки ватного скота...
24.10.2025 16:58 Відповісти
Колись свинособаки закидували шапками. Зараз - своїми трупами...
Ну, баби ісчьо... І тут раптом проблема: а хто буде запліднювати? Еквадор, чи Монголія? Бо китайці гидують.
24.10.2025 17:04 Відповісти
24.10.2025 17:05 Відповісти
 
 