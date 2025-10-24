Тела ликвидированных оккупантов на одном из участков боевых действий вблизи Покровска. ВИДЕО
На Покровском направлении украинские десантники ликвидировали значительное количество российских военных, которые пытались закрепиться на небольшом участке фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты тела оккупантов опубликована в соцсетях. Место боя напоминает настоящее поле смерти - территория буквально покрыта телами ликвидированных оккупантов.
"Ликвидированные российские солдаты удобно закрепились на небольшом участке на Покровском направлении фронта в зоне ответственности украинских десантников. Поля смерти буквально усеяны телами оккупантов. Глубокого уважения заслуживает не только ежедневная работа наших бойцов по перемалыванию противника в промышленных масштабах, но и подсчет своих успехов. Все уничтоженные россияне облетаются аэроразведчиками, их количество тщательно фиксируется", - отмечается в комментарии к видео.
Глушіть кляту москальню на нашій , Богом даній землі!!
Наїдяться кацапятини, потім дрищуть!
Ну, баби ісчьо... І тут раптом проблема: а хто буде запліднювати? Еквадор, чи Монголія? Бо китайці гидують.