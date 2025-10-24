РУС
Тела ликвидированных оккупантов на одном из участков боевых действий вблизи Покровска. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские десантники ликвидировали значительное количество российских военных, которые пытались закрепиться на небольшом участке фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты тела оккупантов опубликована в соцсетях. Место боя напоминает настоящее поле смерти - территория буквально покрыта телами ликвидированных оккупантов.

"Ликвидированные российские солдаты удобно закрепились на небольшом участке на Покровском направлении фронта в зоне ответственности украинских десантников. Поля смерти буквально усеяны телами оккупантов. Глубокого уважения заслуживает не только ежедневная работа наших бойцов по перемалыванию противника в промышленных масштабах, но и подсчет своих успехов. Все уничтоженные россияне облетаются аэроразведчиками, их количество тщательно фиксируется", - отмечается в комментарии к видео.

армия РФ (21018) уничтожение (8241) Донецкая область (11068) Десантно-штурмовые войска (246) Покровск (828) Покровский район (1113)
Нашим Воїнам щира подяка і респект , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Глушіть кляту москальню на нашій , Богом даній землі!!
24.10.2025 16:30 Ответить
Пригожин з *******, зустріли орків!!
24.10.2025 16:47 Ответить
Бідні собаки!
Наїдяться кацапятини, потім дрищуть!
24.10.2025 16:31 Ответить
что кассета животворящая делает!!!
24.10.2025 16:39 Ответить
"Усьо! Прієхалі..."
24.10.2025 16:40 Ответить
Та какие же это тела, это протухшие тушки ватного скота...
24.10.2025 16:58 Ответить
Колись свинособаки закидували шапками. Зараз - своїми трупами...
Ну, баби ісчьо... І тут раптом проблема: а хто буде запліднювати? Еквадор, чи Монголія? Бо китайці гидують.
24.10.2025 17:04 Ответить
