Ракетный удар по Синельниковскому району: погиб спасатель, еще один получил ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате повторного российского ракетного удара по Петропавловской громаде Синельниковского района погиб спасатель, еще один ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Гражданские жертвы и повреждения инфраструктуры

Также от атаки погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины.

Работа спасательных служб

На месте происшествия работают службы спасения, проводится ликвидация последствий обстрела и обеспечение безопасности жителей.

