Ракетный удар по Синельниковскому району: погиб спасатель, еще один получил ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате повторного российского ракетного удара по Петропавловской громаде Синельниковского района погиб спасатель, еще один ранен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Гражданские жертвы и повреждения инфраструктуры
Также от атаки погибла женщина, еще семь человек получили ранения.
В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины.
Работа спасательных служб
На месте происшествия работают службы спасения, проводится ликвидация последствий обстрела и обеспечение безопасности жителей.
Щирі співчуття рідним .