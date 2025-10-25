РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8938 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
1 334 1

Ракетный удар по Синельниковскому району: погиб спасатель, еще один получил ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате повторного российского ракетного удара по Петропавловской громаде Синельниковского района погиб спасатель, еще один ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гражданские жертвы и повреждения инфраструктуры

Также от атаки погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины.

Работа спасательных служб

На месте происшествия работают службы спасения, проводится ликвидация последствий обстрела и обеспечение безопасности жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Синельниковский район ракетами и дронами: двое погибших, семеро раненых. ФОТОрепортаж

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (30180) ГСЧС (5176) Днепропетровская область (4609) Синельниковский район (316)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять Герою .
Щирі співчуття рідним .
показать весь комментарий
25.10.2025 10:13 Ответить
 
 