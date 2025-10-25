Россия атаковала Синельниковский район ракетами и дронами: двое погибших, семеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали Синельниковский район Днепропетровщины ракетами и беспилотниками. Под вражеский огонь попали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
По предварительным данным, погибли два человека, еще семеро - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.
Другие последствия
В Вербковской громаде Павлоградского района российская армия атаковала беспилотниками, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры.
По Никополю противник наносил удары с беспилотников и артиллерии. В результате атаки загорелись гараж и легковушка.
