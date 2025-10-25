РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
550 3

Россия атаковала Синельниковский район ракетами и дронами: двое погибших, семеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали Синельниковский район Днепропетровщины ракетами и беспилотниками. Под вражеский огонь попали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительным данным, погибли два человека, еще семеро - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.

Другие последствия

В Вербковской громаде Павлоградского района российская армия атаковала беспилотниками, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры.

По Никополю противник наносил удары с беспилотников и артиллерии. В результате атаки загорелись гараж и легковушка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг бил по Днепропетровщине из артиллерии и FPV-дронами: атакована инфраструктура Никополя и двух общин. ФОТОрепортаж

Ракетно-дроновая атака РФ по Днепропетровской области
Фото: Синельниковский район/ Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дроновая атака РФ по Днепропетровской области
Фото: Синельниковский район/ Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дроновая атака РФ по Днепропетровской области
Фото: Никопольщина / Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дроновая атака РФ по Днепропетровской области
Фото: Никопольщина / Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дроновая атака РФ по Днепропетровской области
Фото: Никопольщина / Телеграм Владислав Гайваненко

Автор: 

обстрел (30180) Днепропетровская область (4609) Никопольский район (491) Павлоградский район (79) Синельниковский район (315)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там з Покровськом, точніше з нашими військовими, які там перебувають? Ракети чув, шахеди чув, а чому не пишите про КАБи? Вони ніби також були? Про зустріч Найвєлічайшого Потужного Чотирижди ухилянта написали, який дав можливість королю Великої Британії потриматися за його рученьку, що підписувала ганебні для України документи з 2019 року. Боневтік скуштував смачні англійські блюда, сів в літачок і полутів далі по Європі насолоджуватися своїм життям. А як же українці?
показать весь комментарий
25.10.2025 08:16 Ответить
Про все писали вчера , и про кабы в одесской и что Покровск на волоске и надо выходить оттуда,250 человек город взяли
показать весь комментарий
25.10.2025 08:28 Ответить
Жодної ночі без рашиського терору проти мирного населення кремлівське чмо так хоче змусити Україну до капітуляції ,але запамятай виродку здохнеш ти і твоя кривава кліка ,а огидний "русский мир" буде на звалищі історії ,ти ввійшло в історію як найбільш мерзенна ,нікчемна тупа істота ,а Україна вистоїть.
показать весь комментарий
25.10.2025 09:00 Ответить
 
 