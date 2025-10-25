УКР
Росія атакувала Синельниківський район ракетами та дронами: двоє загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами та безпілотниками. Під ворожий вогонь потрапили Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Інші наслідки

У Вербківській громаді Павлоградського району російська армія атакувала безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури.

 По Нікополю противник завдавав ударів із безпілотників та артилерії. Внаслідок атаки зайнялися гараж і легковик.

Ракетно-дронова атака РФ по Дніпропетровщині
Фото: Синельниківський район/ Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дронова атака РФ по Дніпропетровщині
Фото: Синельниківський район/ Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дронова атака РФ по Дніпропетровщині
Фото: Нікопольщина / Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дронова атака РФ по Дніпропетровщині
Фото: Нікопольщина / Телеграм Владислав Гайваненко

Ракетно-дронова атака РФ по Дніпропетровщині
Фото: Нікопольщина / Телеграм Владислав Гайваненко

А що там з Покровськом, точніше з нашими військовими, які там перебувають? Ракети чув, шахеди чув, а чому не пишите про КАБи? Вони ніби також були? Про зустріч Найвєлічайшого Потужного Чотирижди ухилянта написали, який дав можливість королю Великої Британії потриматися за його рученьку, що підписувала ганебні для України документи з 2019 року. Боневтік скуштував смачні англійські блюда, сів в літачок і полутів далі по Європі насолоджуватися своїм життям. А як же українці?
25.10.2025 08:16 Відповісти
Про все писали вчера , и про кабы в одесской и что Покровск на волоске и надо выходить оттуда,250 человек город взяли
25.10.2025 08:28 Відповісти
Я вчора все читав. Я запитую про сьогоднішню ніч і КАБи, що летіли вже не на Одесу.
25.10.2025 09:16 Відповісти
Жодної ночі без рашиського терору проти мирного населення кремлівське чмо так хоче змусити Україну до капітуляції ,але запамятай виродку здохнеш ти і твоя кривава кліка ,а огидний "русский мир" буде на звалищі історії ,ти ввійшло в історію як найбільш мерзенна ,нікчемна тупа істота ,а Україна вистоїть.
25.10.2025 09:00 Відповісти
 
 