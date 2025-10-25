Росія атакувала Синельниківський район ракетами та дронами: двоє загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами та безпілотниками. Під ворожий вогонь потрапили Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Інші наслідки

У Вербківській громаді Павлоградського району російська армія атакувала безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури.

По Нікополю противник завдавав ударів із безпілотників та артилерії. Внаслідок атаки зайнялися гараж і легковик.

