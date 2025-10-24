Ворог бив по Дніпропетровщині з артилерії та FPV-дронами: атакована інфраструктура Нікополя та двох громад. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Нікопольщину, Павлоградський та Синельниківський райони дронами та артилерією. 6 БПЛА збито силами ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.
Протягом ночі ворог атакував БпЛА інфраструктуру Павлоградського району.
По Покровській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив безпілотником. Там також понівечена інфраструктура. Виникла пожежа.
На щастя, серед людей постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль