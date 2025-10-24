УКР
Ворог бив по Дніпропетровщині з артилерії та FPV-дронами: атакована інфраструктура Нікополя та двох громад. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Нікопольщину, Павлоградський та Синельниківський райони дронами та артилерією. 6 БПЛА збито силами ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.

Протягом ночі ворог атакував БпЛА інфраструктуру Павлоградського району. 

По Покровській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив безпілотником. Там також понівечена інфраструктура. Виникла пожежа.

На щастя, серед людей постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, дитсадок, агрофірму, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

