Враг бил по Днепропетровщине из артиллерии и FPV-дронами: атакована инфраструктура Никополя и двух громад. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Никопольщину, Павлоградский и Синельниковский районы дронами и артиллерией. 6 БПЛА сбиты силами ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.
В течение ночи враг атаковал БПЛА инфраструктуру Павлоградского района.
По Покровской громаде, что на Синельниковщине, агрессор ударил беспилотником. Там также повреждена инфраструктура. Возник пожар.
К счастью, среди людей пострадавших нет.
