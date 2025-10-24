Враг бил по Днепропетровщине из артиллерии и FPV-дронами: атакована инфраструктура Никополя и двух громад. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Никопольщину, Павлоградский и Синельниковский районы дронами и артиллерией. 6 БПЛА сбиты силами ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.

В течение ночи враг атаковал БПЛА инфраструктуру Павлоградского района.

По Покровской громаде, что на Синельниковщине, агрессор ударил беспилотником. Там также повреждена инфраструктура. Возник пожар.

К счастью, среди людей пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, детсад, агрофирма, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж







