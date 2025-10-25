Ракетний удар по Синельниківському району: загинув рятувальник, ще один - дістав поранення. ФОТОрепортаж
Внаслідок повторного російського ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району загинув рятувальник, ще одного поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Цивільні жертви та пошкодження інфраструктури
Також від атаки загинула жінка, ще 7 осіб зазнали поранення.
Внаслідок удару пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.
Робота рятувальних служб
На місці події працюють служби порятунку, проводиться ліквідація наслідків обстрілу та забезпечення безпеки мешканців.
Щирі співчуття рідним .