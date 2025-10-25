УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11541 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
832 1

Ракетний удар по Синельниківському району: загинув рятувальник, ще один - дістав поранення. ФОТОрепортаж

Внаслідок повторного російського ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району загинув рятувальник, ще одного поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цивільні жертви та пошкодження інфраструктури

Також від атаки загинула жінка, ще 7 осіб зазнали поранення.

Внаслідок удару пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.

Робота рятувальних служб

На місці події працюють служби порятунку, проводиться ліквідація наслідків обстрілу та забезпечення безпеки мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Синельниківський район ракетами та дронами: двоє загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

обстріл (31526) ДСНС (5320) Дніпропетровська область (4405) Синельниківський район (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять Герою .
Щирі співчуття рідним .
показати весь коментар
25.10.2025 10:13 Відповісти
 
 