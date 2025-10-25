Ракетний удар по Синельниківському району: загинув рятувальник, ще один - дістав поранення. ФОТОрепортаж

Внаслідок повторного російського ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району загинув рятувальник, ще одного поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цивільні жертви та пошкодження інфраструктури

Також від атаки загинула жінка, ще 7 осіб зазнали поранення.

Внаслідок удару пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.

Робота рятувальних служб

На місці події працюють служби порятунку, проводиться ліквідація наслідків обстрілу та забезпечення безпеки мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Синельниківський район ракетами та дронами: двоє загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж









