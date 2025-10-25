101 бой за сутки: наиболее активно враг штурмует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 101 боевое столкновение.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Кучеровка Сумской области.
Две атаки врага отбивали украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиаудара, сбросил шесть КАБ, совершил 37 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в сторону Колодязного и Двуречанского, боевые столкновения продолжаются.
На Купянском направлении произошло пять боестолкновений, оккупанты пытались продвигаться в сторону Песчаного и Богуславки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное и в направлении Дробышево. Силы обороны стойко держат оборону, одна атака уже отбита, четыре еще продолжаются.
На Славянском направлении враг пытается прорваться в районе Ямполя, продолжается бой.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 15 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 49 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 39 атак.
Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Новогригорьевка, Павловка, Злагода. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки врага в районе Малиновки.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили пять атак вражеских подразделений вблизи Степного, Каменского и Степногорска. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Павловки.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста, один бой еще продолжается.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
Російські війська опублікували кадри демонстрації прапора в південній частині Єгорівки, розташованої на західному березі річки Янчур, і продовжують штурмувати в районі населеного пункту та південніше в районі Злагоди.
На захід від Єгорівки розташована Данилівка, з якої йде пряма дорога на Гуляйполе.
Покровський напрямок:
У Мирнограді російські війська продовжують штурмувати східну частину міста в районі шахти «5/6» та східеіше у районі Балагану, Козацького та Променя.
У Покровську малі маневрені групи противника продовжують накати у центральній та східній частинах міста.
На Лиманському напрямку ЗСУ під час контратаки в Торському взяли в полон кілька російських військових і встановили прапор у центральній частині населеного пункту.
Конфігурація фронту у районі Торського і Зарічного на доуточненні, оскільки інформація залишається суперечливою."