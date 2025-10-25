"Укрэнерго" в воскресенье ослабляет меры по ограничению потребления электроэнергии

Завтра, 26 октября, будут применяться меры ограничения потребления света в ограниченных объемах.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

с 09:00 до 22:00 - объемом от 0.5 до 1 очереди

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

с 09:00 до 22:00 - для промышленных потребителей

Как отметили в Укрэнерго, время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

