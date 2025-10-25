РУС
Новости Отключение электроэнергии
710 10

"Укрэнерго" в воскресенье ослабляет меры по ограничению потребления электроэнергии

Почасовые отключения с 09:00 до 22:00 — предупреждение Укрэнерго на 26 октября

Завтра, 26 октября, будут применяться меры ограничения потребления света в ограниченных объемах.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

  • с 09:00 до 22:00 - объемом от 0.5 до 1 очереди

Читайте также: Госкомпании установят еще 400 МВт распределенной газогенерации до конца года, - Гринчук

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

  • с 09:00 до 22:00 - для промышленных потребителей

Как отметили в Укрэнерго, время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Также читайте: Очередной удар по промышленности: НАДПУ призвала отложить повышение тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2266) Укрэнерго (684) отключение света (473)
Топ комментарии
+4
Постав реле захисту та спи спокійно. Воно недорого коштує
25.10.2025 21:43 Ответить
25.10.2025 21:43 Ответить
+2
25.10.2025 21:35 Ответить
+2
Дякую! Хоча б одна людина шось розумне сказала у відповідь - а всі кажуть "прокурив уроки фізики у вбиральні школи"!!! Я взагалі не палю...! Ще раз ДЯКУЮ!
показать весь комментарий
25.10.2025 21:48 Ответить
Совдеповський холодильник не вимикаю тоді на ніч - не "згорить" при "пікових" вмиканнях... Повірю на цей раз!
25.10.2025 21:30 Ответить
25.10.2025 21:30 Ответить
25.10.2025 21:35 Ответить
та к тому ж і бережу його.....
25.10.2025 21:36 Ответить
25.10.2025 21:36 Ответить
25.10.2025 21:43 Ответить
25.10.2025 21:48 Ответить
Реле захисту не годиться.Нічого хорошого,коли холодильник буде вимикатися і вмикатися.Там ще затримка,треба,щоб компресор стравив тиск,при значних коливаннях напруги він менше робитиме як не робитиме.
Треба стабіоізатор.Вони ******* підтримують напругу при коливаннях 110-270 в.
25.10.2025 22:44 Ответить
25.10.2025 22:44 Ответить
У мене реле з затримкою. Вже декілька років, чудово працює. Без нього, я б тільки те і робив, що працював на новий холодильних, в замін згорівшого. На пралку ще поставив. Стабілізатор, так. Але він буде коштувати, як новий холодильник
25.10.2025 22:55 Ответить
25.10.2025 22:55 Ответить
Потужна реформа, у неділю при мінімумі споживання і температурі +12 посполитим дадуть трохи більше світла.
25.10.2025 21:57 Ответить
25.10.2025 21:57 Ответить
З 2014 року, і перед цим, керівництво Укренерго та особи з Урядового кварталу з держсекретарями і РНБОУ, отримувало чималі особисті прибутки з родичами, але не виконували вимог Законів України щодо підготовки комплексу до функціонування в Особливий період- війну!! А в ГПУ СБУ МВС ОДА КМУ РНБОУ….., цьому не заперечували, чомусь!!?!?!
Треба уже навести і відповідальність, в Укренерго та Урядовому кварталі!!
25.10.2025 22:14 Ответить
25.10.2025 22:14 Ответить
О боже,не кажіть«гоп»
Побачимо уранці.
Виродки шахеди запустили
😢😢😢
25.10.2025 22:24 Ответить
25.10.2025 22:24 Ответить
 
 