"Укрэнерго" в воскресенье ослабляет меры по ограничению потребления электроэнергии
Завтра, 26 октября, будут применяться меры ограничения потребления света в ограниченных объемах.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 09:00 до 22:00 - объемом от 0.5 до 1 очереди
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 09:00 до 22:00 - для промышленных потребителей
Как отметили в Укрэнерго, время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Треба стабіоізатор.Вони ******* підтримують напругу при коливаннях 110-270 в.
Треба уже навести і відповідальність, в Укренерго та Урядовому кварталі!!
Побачимо уранці.
Виродки шахеди запустили
😢😢😢