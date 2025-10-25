"Укренерго" в неділю послаблює заходи обмеження споживання електрики

Завтра, 26 жовтня, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла в обмежених обсягах.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

з 09:00 до 22:00 — для промислових споживачів

Як наголосили в Укренерго, час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

