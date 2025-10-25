УКР
"Укренерго" в неділю послаблює заходи обмеження споживання електрики

Погодинні відключення з 09:00 до 22:00 — попередження Укренерго на 26 жовтня

Завтра, 26 жовтня, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла в обмежених обсягах.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

  •  з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги

Читайте також: Держкомпанії встановлять ще 400 МВт розподіленої газогенерації до кінця року, – Гринчук

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

  • з 09:00 до 22:00 — для промислових споживачів

Як наголосили в Укренерго, час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також читайте: Черговий удар по промисловості: НАДПУ закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу

електроенергія (6494) Укренерго (2805) відключення світла (1194)
+4
Постав реле захисту та спи спокійно. Воно недорого коштує
25.10.2025 21:43 Відповісти
+2
Совдепівський холодильник пропрацює ще стільки, що ми з вами заморозимо в ньому трупи путіна та кім чен ина
25.10.2025 21:35 Відповісти
+2
Дякую! Хоча б одна людина шось розумне сказала у відповідь - а всі кажуть "прокурив уроки фізики у вбиральні школи"!!! Я взагалі не палю...! Ще раз ДЯКУЮ!
25.10.2025 21:48 Відповісти
Совдеповський холодильник не вимикаю тоді на ніч - не "згорить" при "пікових" вмиканнях... Повірю на цей раз!
25.10.2025 21:30 Відповісти
та к тому ж і бережу його.....
25.10.2025 21:36 Відповісти
Дякую! Хоча б одна людина шось розумне сказала у відповідь - а всі кажуть "прокурив уроки фізики у вбиральні школи"!!! Я взагалі не палю...! Ще раз ДЯКУЮ!
25.10.2025 21:48 Відповісти
Реле захисту не годиться.Нічого хорошого,коли холодильник буде вимикатися і вмикатися.Там ще затримка,треба,щоб компресор стравив тиск,при значних коливаннях напруги він менше робитиме як не робитиме.
Треба стабіоізатор.Вони ******* підтримують напругу при коливаннях 110-270 в.
25.10.2025 22:44 Відповісти
У мене реле з затримкою. Вже декілька років, чудово працює. Без нього, я б тільки те і робив, що працював на новий холодильних, в замін згорівшого. На пралку ще поставив. Стабілізатор, так. Але він буде коштувати, як новий холодильник
25.10.2025 22:55 Відповісти
Потужна реформа, у неділю при мінімумі споживання і температурі +12 посполитим дадуть трохи більше світла.
25.10.2025 21:57 Відповісти
З 2014 року, і перед цим, керівництво Укренерго та особи з Урядового кварталу з держсекретарями і РНБОУ, отримувало чималі особисті прибутки з родичами, але не виконували вимог Законів України щодо підготовки комплексу до функціонування в Особливий період- війну!! А в ГПУ СБУ МВС ОДА КМУ РНБОУ….., цьому не заперечували, чомусь!!?!?!
Треба уже навести і відповідальність, в Укренерго та Урядовому кварталі!!
25.10.2025 22:14 Відповісти
О боже,не кажіть«гоп»
Побачимо уранці.
Виродки шахеди запустили
😢😢😢
25.10.2025 22:24 Відповісти
 
 