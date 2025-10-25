"Укренерго" в неділю послаблює заходи обмеження споживання електрики
Завтра, 26 жовтня, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла в обмежених обсягах.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
- з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
- з 09:00 до 22:00 — для промислових споживачів
Як наголосили в Укренерго, час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Треба стабіоізатор.Вони ******* підтримують напругу при коливаннях 110-270 в.
Треба уже навести і відповідальність, в Укренерго та Урядовому кварталі!!
Побачимо уранці.
Виродки шахеди запустили
😢😢😢